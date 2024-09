Sprengarbeiten im Saastal abgeschlossen – nächste Flugbrücke am Montag

Im Saastal VS sind nach den Unwetterschäden die Sprengarbeiten der grösseren Felsbrocken im Mattwaldbach am Samstag abgeschlossen worden. Evakuierungsflüge aus dem Saastal finden noch bis um 18 Uhr am Samstag statt.

Am Montag soll eine nächste Flugbrücke eingerichtet werden. Die Luftbrücke war am Freitag eingerichtet worden, nachdem nach einem Erdrutsch am Freitag rund 2200 Touristinnen und Touristen in Saas-Fee und Umgebung gestrandet waren. Am Samstagvormittag flog die Air Zermatt weitere 320 Personen von Saas-Fee aus nach Stalden, wie der Regionale Führungsstab Saas am Samstagnachmittag mitteilte. Am Freitag waren bereits 250 Personen mit dem Helikopter ausgeflogen worden.

Es sei davon auszugehen, dass am Samstag bis 18 Uhr weitere rund 350 Personen nach Stalden geflogen werden könnten, hiess es in der Mitteilung. Eine nächste Flugbrücke soll am Montag eingerichtet werden. Die entsprechenden Flugzeiten würden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Das Saastal ist seit Freitagabend wegen eines Erdrutsches von der Aussenwelt abgeschnitten. Bild: keystone

Eine genaue Prognose, wann die Kantonsstrasse ins Saastal wieder eröffnet werden könne, konnte der Führungsstab noch nicht machen. Die Bauequipe arbeite mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Strasse. Zunächst hatte es geheissen, dass die Strasse ins Tal mindestens bis Anfang nächster Woche gesperrt bleibe.

Schaulustige und ungeduldige Ausreisewillige, welche das Saastal zu Fuss verlassen wollten, haben laut dem Führungsstab am Samstag die Sprengarbeiten am Mattwaldbach behindert und verzögert. Der Regionale Führungsstab Saas teilte mit, dass es gefährlich sei, sich im Bereich der Baustelle aufzuhalten und dass die Wiederherstellungsarbeiten an der Strasse dadurch verzögert würden. (sda)