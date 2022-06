Warum die Schweiz den Vatertag ganz anders feiert, als alle anderen

Den «Vätertag» gilt in der Schweiz erst seit Kurzem offiziell als Aktionstag. Und auch in weiterer Hinsicht unterscheidet sich der Tag der Männer (oder eben der Väter) hierzulande in einigen Punkten von jenen, die im Ausland begangen werden. Wo diese Unterschiede liegen und was am 5. Juni 2022 in der Schweiz eigentlich gefeiert wird, erfährst du hier:

Wann ist in der Schweiz Vatertag?

Der Vätertag ist auf den ersten Sonntag im Juni festgesetzt. Dieses Jahr wird er also am 5. Juni begangen. Diese Regelung geht auf dessen Gründung 2007 zurück. Die Tessiner feierten den Tag der Väter bereits am 19. März, dem Josefstag. In Deutschland hingegen war vor zwei Wochen Vatertag, nämlich am 26. Mai. Tatsächlich gibt es fast so viele unterschiedliche Daten, wie es Länder gibt:

Vatertage 2022

19. März: Italien, Kroatien, Portugal, Spanien,

Italien, Kroatien, Portugal, Spanien, 8. Mai: Rumänien

Rumänien 5. Juni: Dänemark, Litauen, Schweiz

Dänemark, Litauen, Schweiz 12. Juni: Belgien

Belgien 19. Juni: Frankreich, Grossbritannien, Irland, Niederlande, Slowakei, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA

Frankreich, Grossbritannien, Irland, Niederlande, Slowakei, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA 23. Juni: Polen

Polen 16. Oktober: Russland

Russland 13. November: Estland, Finnland, Island, Schweden

Estland, Finnland, Island, Schweden 26. Dezember: Bulgarien

Warum gibt es den Vatertag in der Schweiz?

Den Vätern Danke sagen: Dafür wurde der Vatertag eingeführt. Bild: sda

Der Vätertag wurde in der Schweiz erst ab 2007 zu einem offiziellen Aktionstag. Die Organisation geht auf den Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen (männer.ch) zurück. Sie riefen den Vatertag ins Leben, um die Diskussion um die Bedürfnisse der Väter neu zu lancieren, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen und «die Lust auf Vaterschaft zu wecken», wie die Veranstalter damals schrieben.

Auch in diesem Jahr steht die Vater-Kind-Beziehung wieder im Mittelpunkt. Laut männer.ch gehe es besonders darum, dass Kinder involvierte Väter brauchen. Aber auch das Männerbild selbst steht im Fokus: Fürsorglichkeit könne auch männlich sein. Dafür finden in der ganzen Schweiz Veranstaltungen statt. «Der Schweizer Vätertag lebt von unzähligen lokalen Engagements», schreiben die Veranstalter.

Wird der Tag der Männer im Ausland ähnlich gefeiert?

Josef von Nazaret, laut der biblischen Geschichte der Ziehvater von Gottes Sohn Jesus. Bild: wikimedia

Wie die Daten weicht auch die Entstehungsgeschichte im Ausland ab. In Ländern, in denen das Christentum gesellschaftlich eine wichtige Rolle einnimmt, wird der Tag der Männer am Josefstag am 19. März gefeiert. Dieser geht auf die christliche Entstehungsgeschichte und Jesus' Pflegevater Josef zurück, ist also religiös motiviert. (leo)