Oktoberfest 2019 in der Schweiz: Alle Bierpreise, Tickets und Termine



Good News für Bierliebhaber: Morgen startet das erste Oktoberfest in der Schweiz

Lasst euch vom Namen Oktoberfest nicht täuschen, bereits im September heisst es an unterschiedlichen Orten der Schweiz bereits O'Zapft is. Wo du in den Genuss von massenweise Bier und Brezl kommst, erfährst du hier.

Das traditionelle Oktoberfest findet natürlich auf der Wiesn in München statt. Wer aber nicht in eine Touristenfalle tappen so weit fahren möchte, findet auch in der Schweiz unzählige Wiesn, Oktoberfeste und andere Gelegenheiten, ordentlich Bier zu trinken. Wir haben euch hier 27 Anlässe im September und Oktober dazu aufgelistet.

Ihr findet jeweils die Datumsangabe, den Ort des Events, den Preis für ein Mass Bier und einen Link zu Tisch- und Ticketreservationen. Die Feste sind nach dem Datum geordnet. Wer lieber über die Kantone gehen will, kann dieses Inhaltsverzeichnis benutzen:

Ja dann, O'Zapft is!

September:

Kanton Luzern

Luzern

Datum: 5. bis 21. September

Ort: Eiszentrum Luzern

Preis für ein Mass Bier: 16.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Bern

Bern

Datum: 6. und 13. September

Ort: Vorplatz PostFinance-Arena

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Batterkinden

Datum: 7. September

Ort: Bätterkinden

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Ausverkauft

Biel

Datum: 26. bis 28. September

Ort: Ecke Nidaugasse / Dufourstrasse

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Uri

Altdorf

Datum: 7. September 2019

Ort: Winkel Altdorf

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: kein Vorverkauf

Kanton Thurgau

Dussnang

Datum: 13. September

Ort: Hörnlihalle

Preis für ein Mass Bier: 13.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Glarus

Glarus

Datum: 13./14. September

Ort: Sportzentrum Linth-Arena

Preis für ein Mass Bier: 14.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Zürich

Züri Wiesn

Datum: 18. September bis 12. Oktober

Ort: Hauptbahnhof Zürich

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Wädenswil

Datum: 27./28. September und 4./5. Oktober

Ort: Neubühl

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Aargau

Zofingen

Datum: 21. September bis 5. Oktober

Ort: Mehrzweckhalle Zofingen

Preis für ein Mass Bier: 15.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Basel-Landschaft

Allschwil

Datum: 25. September bis 12. Oktober

Ort: Zic Zac Biergarten

Preis für ein Mass Bier: 14.10 Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Nidwalden

Ennetbürgen

Datum: 27./28. September

Ort: Wehrverein Ennetbürgen

Preis für ein Mass Bier: 13.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Schaffhausen

Schaffhausen

Datum: 27./28. September

Ort: Flügelwest

Preis für ein Mass Bier: 14.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Solothurn

Egerkingen

Datum: 27./28. September, 4./5. Oktober

Ort: Gäupark

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Oktober:

Kanton Thurgau

Frauenfeld

Datum: 4. bis 6. und 11. bis 12 Oktober

Ort: Grosse Allmend

Preis für ein Mass Bier: 14.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Bern

Süri

Datum: 4./5., 11./12., 18./19. Oktober

Ort: Süri, Rosshäusern

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Appenzell Ausserrhoden

Gais

Datum: 5. bis 7. Oktober

Ort: Dorfplatz

Preis für ein Mass Bier: 12.- Franken

Tickets: Eintritt frei



Kanton Schwyz

Brunnen

Datum: 11./12. Oktober

Ort: Seehotel Waldstätterhof

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Tessin

Mendrisio

Datum: 11./12. Oktober

Ort: Via Campo Sportivo

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Graubünden

Chur

Datum: 11./12., 18./19., 25./26. Oktober

Ort: Stadthalle Chur

Preis für ein Mass Bier: 15.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Aargau

Baden

Datum: 17. bis 26. Oktober

Ort: Trafoplatz

Preis für ein Mass Bier: 16.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Basel-Stadt

Basel

Datum: 17.-19. Oktober

Ort: Volkshaus Basel

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Zürich

Winterthur

Datum: 17. Oktober bis 2. November

Ort: Mehrzweckanlage Teuchelweiher

Preis für ein Mass Bier: 15.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Männedorf

Datum: 25. & 26. Oktober

Ort: Sportplatz Widenbad

Preis für ein Mass Bier: 15.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

Kanton Zug

Zug:

Datum: 18. & 19. Oktober

Ort: Lounge & Gallery

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Kanton St. Gallen

Bronschhofen

Datum: 25./26. Oktober

Ort: Ebnethalle

Preis für ein Mass Bier: Online nicht einsehbar

Tickets: Hier erhältlich

Kaltbrunn

Datum: 27./28. Oktober

Ort: Raiffeisen Arena

Preis für ein Mass Bier: 14.- Franken

Tickets: Hier erhältlich

