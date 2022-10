Hier steigen dieses Wochenende Halloween-Partys

Du hast jetzt plötzlich trotzdem Bock auf Ausgang? Mit dieser Übersicht zu den Halloween-Partys des Wochenendes hast du immerhin mal eine Auswahl – alle haben eine Abendkasse.

Deine Freunde haben dich zwar siebenmal gefragt, du jedoch jedes Mal kopfschüttelnd abgelehnt und jetzt bist du nach dem zweiten Bier doch langsam in Party-Laune? An diese Halloween-Feten kannst du auch ganz spontan gehen:

Zürich

Freitag

BOYAHKASHA

Wo: Plaza

Musik: 80s, Pop, Dance

Verkleidung: Ja, weil...

Tickets: ... mit Ganzkörper-Verkleidung kommst du gratis rein.



HALLOWEEN PARTY

Wo: Nelson Pub

Musik: Partytunes, Dance

Verkleidung: «Kostüme sind willkommen!»

Tickets: Abendkasse



Grosse Hüte sind an jeder Halloween-Party gerne gesehen. Bild: keystone

HALLOWEEN HOMEPARTY 23+

Wo: Kanzlei Club

Musik: 90s, 00s, Hits

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Abendkasse, mit Verkleidung nur 10.- CHF



Samstag

SEASON OF THE WITCH

Wo: Kaufleuten

Musik: Keine Angabe

Verkleidung: Ja, du musst.

Tickets: Gibts an der Abendkasse ab 00.30 Uhr.



FIESTA LATINA HALLOWEEN

Wo: Flamingo Club

Musik: HipHop, Latin

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Abendkasse

RAKETE HORRORSHOW

Wo: Hive

Musik: Techno

Verkleidung: Sehr erwünscht

Tickets: Abendkasse



Aarau

Samstag

BRING BACK THE FUTURE

Wo: Flösserplatz

Musik: House, Tech House, EDM

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Abendkasse

Vielleicht kannst du dich ja so schminken? Bild: keystone

VARIUM'S HALLOWEEN PARTY

Wo: Kiff

Musik: Funk

Verkleidung: Ja, weil ...

Tickets: ... Abendkasse, mit Verkleidung bloss 10.- CHF

Basel

Freitag

HALLOWEEN PARTY

Wo: Barock Club

Musik: Open Format, Charts, Bravo Hits

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Vorverkauf oder Abendkasse



Samstag

HALLOWEEN PARTY

Wo: Bar Rouge

Musik: Latin Pop, House, Charts, RnB

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Abendkasse



TRICK, TREAT & GUGGEMUUSIG

Wo: Zic Zac

Musik: Guggemusig

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Abendkasse



QUEER HALLOWEEN

Wo: Heimat Club

Musik: 80s, 90s, 00er, Disco, Partytunes

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Abendkasse, günstiger mit Verkleidung

PAPA JOE'S HALLOWEEN PARTY

Wo: Papa Joe's

Musik: DJs

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Abendkasse



Luzern

Samstag

HALLOWEEN PARTY

Wo: Bahnhöfli

Musik: DJs

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Abendkasse

Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Bild: Casa Leon

RADIO PILATUS VAMOS PARTY

Wo: El Cartel, Emmenbrücke

Musik: Reggaeton, Hip Hop Dancehall, Latin Hits

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Abendkasse

Montag

HALLOWEEN H22

Wo: Schüür

Musik: Urban und Techno

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Ab Mitternacht an der Abendkasse



HSLU HALLOWEEN SPECIAL

Wo: Bar 59

Musik: Mash Up

Verkleidung: Keine Angabe

Tickets: Abendkasse

Bern

Samstag

HALLOWEEN PARTY

Wo: Bar Venezia

Musik: DJ Fosi

Verkleidung: Keine Angabe

Tickets: Gratis Eintritt



St.Gallen

Freitag

2000ER PARTY HALLOWEEN EDITION

Wo: Felsenbar

Musik: 2000er Hits

Verkleidung: Ja, weil ...

Tickets: ... Abendkasse, 5.- CHF günstiger mit Verkleidung



Kostüm-Inspiration. Bild: keystone

Samstag

BRAVO HITS HALLOWEEN PARTY

Wo: KUGL

Musik: Bravo Hits

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Abendkasse



HALLOWEEN RAVE

Wo: Offene Kirche

Musik: Tech, House

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Tickets oder Abendkasse



(anb)