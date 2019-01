So einfach und CO2-neutral kannst du diese 13 europäischen Städte per Zug erreichen

Bewertungsvorgang

Die Zugfahrten in die verschiedenen Städte wurden für den Dienstag, 22. Januar 2019 berechnet. Es wurde jeweils die kürzeste Strecke mit den wenigsten Umstiegen gewählt. Für das Ticket wurde eine Hinfahrt als Sparbillett-Variante mit Halbtax ausgewählt. Es ist möglich, dass die Preise an anderen Wochentagen variieren. In die Bewertung flossen Reisezeit, Aufenthaltszeit, Umsteigeanzahl, CO2-Ersparnis und der Preis mit ein.