Wie sich Destinationen gegen Touristenmassen wehren

Städtereisen boomen – und bringen immer mehr Destinationen an den Anschlag. Diese wehren sich vermehrt gegen den Overtourismus – mit teils sehr unterschiedlichen Methoden.

Die Zahl der touristischen Übernachtungen in europäischen Städten wuchs seit 2008 um 57 Prozent, mehr als doppelt so schnell wie die Übernachtungen in den jeweiligen Ländern insgesamt. Dies hat eine Studie der 52 wichtigsten Touristen-Städte in Europa gezeigt.

Doch das Wachstum und die Ballung auf ihre Zentren bringt immer mehr Metropolen an den Anschlag. Denn entscheidend für die Qualität des Tourismus ist – neben der Wertschöpfung – ein gesundes Verhältnis zwischen der Zahl der …