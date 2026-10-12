Nuria Dell Agnolo trägt fast immer Kopfhörer, um den Lärm in ihrem Kopf in Schach zu halten und sich fokussieren zu können. Bild: Lorena La Spada

Leben mit Autismus: «Meine grösste Angst war, nicht mehr normal zu sein»

Nuria Dell Agnolo war in der dritten Klasse, als bei ihr Autismus diagnostiziert wurde. Es folgte eine Schulzeit mit Mobbing und psychischen Krisen. Ihre Mitschülerinnen und Lehrpersonen hätten es nicht besser gewusst.

Deborah Stoffel / ch media

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Als ihre Mitschüler in der dritten Klasse von einer Fachstelle über Autismus aufgeklärt wurden, war das gut gemeint, erzählt Nuria Dell Agnolo. Dass danach für sie alles schlimmer wurde, dafür könne niemand etwas, auch die Mitschüler nicht. Sie hätten ihren Zustand schlicht nicht verstanden.

Wir treffen die heute 17-Jährige in St. Gallen. Hier absolviert sie eine Lehre beim Autismusverlag. Es ist eine geschützte Umgebung. Das stimme so für sie im Moment, sagt sie. Die Idee, eine EFZ-Lehre zu machen – die Abkürzung steht für Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis – hat sie nach einer bewegten Schulzeit erst mal aufgeschoben.

Eigentlich hätte die Diagnose damals nicht viel für sie verändern müssen, sagt Dell Agnolo. Sie sei noch ein Kind gewesen und habe die Konsequenzen nicht abschätzen können. Und ihre Eltern sorgten dafür, dass das Familienleben wie gewohnt weiterlief. Doch das Aufklärungsgespräch mit der Klasse hatte Folgen. Die Mitschüler hätten das Gefühl gehabt, sie sei ein Krisenkind, sagt Dell Agnolo. «So bin ich zum absoluten Mobbingopfer geworden.»

Mädchen passen sich an – bis es nicht mehr geht

Sie versuchte sich anzupassen. So zu sein wie die anderen. Sie setzte sich über ihre sensorische Empfindlichkeit hinweg, zog einen Wollpullover an, auch wenn der kratzte. Oder versuchte es mit Jeans. «Ich hasse Jeans. Heute trage ich nur noch Stoffhosen oder Kleider.»

Ein solches Anpassungsverhalten sei typisch, sagt Andreas Eckert, Leiter der Fachstelle Autismus an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, vor allem bei Mädchen. Er spricht in diesem Zusammenhang von einem «subtilen weiblichen Autismus». Die ständige Anpassung erfordere enorm viel Energie und führe im Jugend- oder Erwachsenenalter häufig zu Erschöpfungszuständen, einem Burnout oder sekundären Diagnosen wie einer Depression.

Dell Agnolo wurde in der fünften Klasse alles zu viel. Ihre Fehlzeiten nahmen zu. Sie verweigerte die Schule und landete in einer Tagesklinik des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes – mit vielen verhaltensauffälligen Buben. «Alles wurde noch schlimmer.» Mitschüler hätten sie regelmässig geschlagen. Die Lehrer hätten wenig unternommen, manchmal sogar ihr die Schuld gegeben. Dell Agnolo hatte eine Depression. Wie sie das erinnere? «So, wie man sich eine Depression halt vorstellt. Schlimm.» Seitdem nimmt sie Medikamente, die ihr durch den Alltag und beim Einschlafen helfen.

Ihre Eltern erreichten, dass sie in die Regelschule zurückkonnte. Dell Agnolo kam in St. Gallen in eine Grossklasse mit 40 Kindern. «Eigentlich müsste jeder Autist schreien beim Gedanken an eine solche Klassengrösse», sagt sie. Aber die bekannten Kinder wiederzusehen, habe ihr gut getan. «Es waren für mich meine Freunde.» Gerade die Grösse der Klasse, die von drei Lehrpersonen betreut und räumlich aufgeteilt wurde, habe ihr gefallen: Mal war sie mit Freunden zusammen, mal mit Kindern, mit denen sie sonst kaum sprach. Nach der Sonderklasse habe sich das wie Freiheit angefühlt. Auch dass es bisweilen etwas chaotisch war, habe sie nicht gestört. Hier weicht Dell Agnolo vom Autismus-Klischee ab. Sie mag auch Unordnung – ist damit aber kein Einzelfall.

Natürlich sei die Schule auch anstrengend gewesen, erzählt sie. «Aber das habe ich damals ignoriert.» Auch als sie merkte, dass es ihr zu viel wurde, habe sie nichts gesagt. In die Sonderklasse wollte sie nicht zurück. Ausserdem sei es immer ihre grösste Angst gewesen, das Privileg zu verlieren, normal zu sein. Deshalb hat sie die beliebten Schülerinnen in der Klasse so weit wie möglich kopiert. Sie wollte als Mensch gesehen werden, nicht als Autistin. Ihre Freunde sind bis heute fast ausschliesslich männlich.

«Mit ihnen fühle ich mich nicht bewertet und kann ich selbst sein.» Nuria Dell Agnolo

Dell Agnolos Weg zwischen Regel- und Sonderklasse ist kein Einzelfall. Rund zwei Drittel der hochfunktionalen Autisten besuchten die Regelschule, sagt Eckert; bei frühkindlichem Autismus mit kognitiver Beeinträchtigung sei das Verhältnis umgekehrt. Die Sensibilisierung habe in den letzten 20 Jahren zugenommen. Es gebe aber erhebliche Unterschiede zwischen den Schulstufen: «Im Kindergarten und in der Primarschule ist das Bewusstsein für individuelle Förderung und Heilpädagogik breiter verankert als auf der Sekundarstufe II», sagt Eckert. In Gymnasien und Berufsschulen habe lange das Prinzip vorgeherrscht, dass sich die Schülerschaft dem System anzupassen habe. «Nun zeichnet sich auch hier langsam eine Öffnung gegenüber Neurodivergenz ab.»

Um Schulen autismusfreundlicher zu machen, reichen laut Eckert oft schon kleine Anpassungen: etwa transparente Tagesabläufe, Rückzugsräume oder die Möglichkeit, einen Tag zu Hause zu arbeiten und so etwas Ruhe zu finden. Auf organisatorisch-administrativer Ebene brauche es einen Nachteilsausgleich, wie beispielsweise mehr Zeit und ruhige, ablenkungsarme Räume bei Prüfungen, das Tragen von Lärmschutzkopfhörern, zusätzliche Pausen oder mündliche statt schriftliche Tests (oder umgekehrt). Wichtig dabei sei, die Massnahmen gut zu begründen, um Unverständnis bei Mitschülern zu vermeiden.

Entscheidend ist laut Eckert die Passung zwischen Person und Umfeld, nicht ein vermeintlich für alle Autisten passendes Modell. Bei Dell Agnolo zeigte sich das an einer kleinen Ausnahme: Trotz striktem Handyverbot durfte sie ihres in der Schule zusammen mit dem Kopfhörer benutzen. Sie brauche ständig etwas, das im Hintergrund laufe, erzählt sie – früher Geschichten, später Podcasts, Dokus oder YouTube. Das helfe ihr, sich zu regulieren und zu konzentrieren. Den Kopfhörer hat sie fast immer auf den Ohren.

«Ohne ihn ist in meinem Kopf fast immer nur Lärm und er gibt mir Sicherheit, um mich fokussieren zu können.» Nuria Dell Agnolo

Ein gescheiterter Plan und eine neue Erkenntnis

Für Dell Agnolo blieb die Regelschule eine Achterbahnfahrt. In der Oberstufe sei sie oft in Rage geraten, erzählt sie. Sie habe sich von Dingen stressen lassen, die sonst niemanden gestresst hätten. Und sie sei chronisch müde gewesen. Obwohl viele Anpassungen für sie umgesetzt wurden, wie Homeschooling oder die Dispens von einzelnen Schulfächern, war es zu viel. In der zweiten Sekundarschule folgte ein Burnout, dann wieder eine Depression. «Die war heftig», sagt sie. «Heftiger als die erste.»

Der Weg zurück in den Alltag war schwer, eine lange, begleitete Aufbauarbeit. Das stabile Umfeld, das sie zu Hause hatte, habe ihr dabei sehr geholfen. Als es ihr besser ging, setzte sich Nuria Dell Agnolo wieder dasselbe Ziel: So zu sein wie alle anderen. Sie wollte eine normale Lehre anfangen, im ersten Arbeitsmarkt. Doch das klappte zunächst nicht. Deshalb macht sie nun eine IV-gestützte praktische Ausbildung im Autismusverlag. Im nächsten Sommer möchte sie eine reguläre Lehre beginnen. Am liebsten würde sie etwas Gestalterisches machen, wie Floristin oder Fotografin. «Acht Stunden pro Tag am PC sitzen – dafür bin ich nicht gemacht», sagt sie und lacht.

Heute sieht Dell Agnolo ihren eigenen Weg anders. Auch dank ihrer Eltern habe sie verstanden, dass er nicht derselbe sein müsse wie der aller anderen. «Ich glaube, ich werde immer normal sein wollen. Aber am Schluss muss man sich doch fragen: Was ist eigentlich normal?» (schweizheute.ch)