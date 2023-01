Video: watson/Aya Baalbaki, Sina Alpiger

«Treib doch dieses Kind ab!» – Mila war mit 16 schwanger

Sina Alpiger Folge mir Aya Baalbaki Folge mir

Mitten im 10. Schuljahr wurde Mila schwanger. 16 Jahre alt war die in Brasilien aufgewachsene Frau damals. In einem Alter, in dem sich viele erst finden müssen, eine Ausbildung machen, oft auf Partys sind oder reisen. Mila hingegen musste plötzlich Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen. Sie war jetzt Mami.

Sie musste auf vieles verzichten und wurde sogar beschimpft. Bereuen tut die heute 28-Jährige die Entscheidung, das Kind zu behalten, aber nicht. Sie hätte sich einzig eine etwas bessere Aufklärung durch ihre Eltern und die Schule gewünscht.

Frauen in der Schweiz werden selten in diesem Alter schwanger. 2019 waren es gerade einmal 0,6 Prozent. Damit weist die Schweiz europaweit den niedrigsten Wert an Teenager-Müttern auf. Das zeigt eine Berechnung des Europäischen Statistischen Amts (Eurostat), die auch europäische Nicht-EU-Staaten wie Norwegen, Island und die Schweiz erfasst. Anders war das vor 50 Jahren. Damals wurden knapp 16 Prozent aller Frauen als Teenager Mutter.

