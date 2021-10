Bachelor

Die Schweiz hat einen neuen Rosenkavalier: Erkan Akyol wird Bachelor auf 3+

Bereits zum 10. Mal verkuppelt 3+ liebeshungrige Singles bei «Der Bachelor». Dieses Jahr wurde zwar nicht in Thailand gedreht, sondern in Portugal, aber trotzdem dürfte das TV-Publikum wieder tiefsinnige Gespräche vor kitschigen Sonnenuntergängen erwarten. Yay!

Das ist der neue Bachelor Erkan Akyol:

In diesem Jahr verteilt Erkan Akyol aus Winterthur die Rosen. Die Kandidatinnen dürfen sich auf einen romantischen Bachelor freuen: Der 29-Jährige bezeichnet sich selbst als introvertierte, sehr leidenschaftlich und gefühlsbetont Person.

Bild: 3+

Alter: 29

Beruf: Schauspieler

Kommt aus: Winterthur

Besondere Eigenschaften: schreibt gerne Gedichte



Fun Fact

In seinem Heimatland besuchte Akyol eine Schauspielschule und spielte anschliessend in zwei Serien, von denen eine bereits in der Türkei ausgestrahlt wurde. Neben der Schauspielerei schreibt der Bachelor gerne romantische Gedichte und mag auch mal tiefgründige Gespräche.

Das wünscht sich der Bachelor Erkan Akyol

Der 1.95 Meter grosse Romantiker mit türkischen Wurzeln träumt von einer Frau, die ihm mit ihrem Charakter umhaut. Das wird nicht leicht, Aykol ist sehr muskulös:

Wie auf den Bildern zu sehen ist, liebt Erkan Akyol Abenteuer. Er wünscht sich daher eine unternehmungslustige Partnerin, die ihn bei seinem Wunsch, Karriere in der Unterhaltungsbranche zu machen, unterstützt.

Zudem ist der lebensfrohe Rosenkavalier ein absoluter Familienmensch und wünscht sich eines Tages Kinder.

Die bereits zehnte (!!!) Staffel von «Der Bachelor» wird ab dem 25. Oktober 2021 auf 3+ ausgestrahlt. (yam/cst)