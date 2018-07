Schweiz

Leben

Schweiz: Die schönsten Uferpromenaden im Tessin



bild: shutterstock.com

Vergiss die Côte d'Azur: Diese 11 Tessiner Uferpromenaden haben MINDESTENS so viel Charme

Klar, die Côte d'Azur, die Amalfiküste oder sonst ein weltbekanntes Dolce-Vita-Paradies sind fantastisch. Aber sind wir ehrlich: Wenn's dort im Sommer von Touristen überflutet wird, will niemand wirklich da sein. Wir bieten hier 11 Tessiner Alternativen.

Präsentiert von

Ascona

Farbige Hausfassaden, Berge, Sonne, gemütliche Cafés – die Promenade von Ascona ist wohl die bekannteste der Schweiz.

bild: shutterstock.com

Und sie lohnt sich nicht nur bei Tageslicht, sondern lässt auch nach Sonnenuntergang Ferien-Feeling aufkommen.

bild: shutterstock.com

Locarno

Wir geben es zu: In Locarno ist die Piazza Grande eindrücklicher als die Uferpromenade. Aber auch hier lohnt es sich am Wasser auszuspannen. Auf dem Abschnitt der Viale Verbano locken kleinere Grünflächen und Sitzbänke. Übrigens: Der Park ist das Ende des Uferweges von Tenero-Contra (siehe Punkt 8).

bild: google street view

Gleich geht's weiter mit den Uferpromenaden, vorher ein kurzer Hinweis:

Tickets fürs Locarno Festival gewinnen! Noch mehr Charme hat Locarno im August, wenn das Locarno Festival über die Bühne geht und sich die Piazza Grande in das wohl schönste Open-Air-Kino der Schweiz verwandelt. Du möchtest ebenfalls dabei sein? Jetzt bei unserem Wettbewerb mitmachen >>

Und nun zurück ans Wasser ...

Morcote

Gut versteckt am südlichsten Spitz des Nordufers am Lago di Lugano klebt Morcote am Hang. Das Dörfchen versprüht Italianità wie sonst kaum ein Ort in der Schweiz. Und unten am See laden Restaurants mit Terrassen auf den See hinaus zum Geniessen ein.

bild: shutterstock.com

Schade ist einzig, dass direkt am Ufer die Strasse durchführt und die Schlenderpassage in Lauben unter den Häusern angelegt ist.

bild: shutterstock.com

Kleiner Tipp noch zur Anreise: Die Schifffahrt von Brusino-Arsizio her bietet grossartige Fotosujets.

bild: shutterstock.com

Bissone

Wir überqueren den Lago di Lugano auf der Ponte Diga di Melide und landen in Bissone. Klar, die Seepromenade ist kurz, aber die Aussicht fantastisch. Lohnenswert ist auch ein Besuch im Lido mit Swimmingpool gleich zu Beginn der Brücke.

bild: google street view

bild: google street view

Lugano

Brasilien hat in Rio de Janeiro den Pão de Açucar, die Schweiz in Lugano mit dem San Salvatore seinen eigenen Zuckerhut. Beste Sicht auf den Hausberg Luganos gibt es vom Parco Ciani aus. Die Seepromenade der Stadt führt natürlich noch viel weiter und immer wieder laden Sitzbänke zum Verweilen ein.

bild: shutterstock.com

bild: shutterstock.com

Brissago

Wir wechseln kurz den See und kehren zurück an den Lago Maggiore. Brissago ist der letzte Ort vor der italienischen Grenze am Nordufer. Wer hier nach dem Spaziergang am Ufer entlang noch nicht genug hat, kann mit dem Schiff auf die Isole di Brissago und neben dem botanischen Garten auch dort schöne Uferpromenaden geniessen.

bild: shutterstock.com

bild: shutterstock.com

Riva San Vitale

Weiter geht es mit der südlichsten Uferpromenade der Schweiz. In Riva San Vitale liegt uns der Lago di Lugano zu Füssen. Auch hier empfiehlt sich für eine Abkühlung im See das Lido Comunale gleich neben der Promenade.

Minusio

Wir kommen zur längsten Seepromenade am Lago Maggiore: Startpunkt ist die nördliche Ecke bei Tenero-Contra. Dann geht es rund 3,5 Kilometer am Ufer entlang, vorbei an Minusio, Muralto und bis nach Locarno. In einem Wort: traumhaft.

Ein Beitrag geteilt von Suraya Baumeister (@surayabaumeister) am Mär 20, 2018 um 7:53 PDT

bild: google street view

Caslano

Deutlich kleiner, aber sehr charmant: Das Seeufer bei Caslano am Lago di Lugano. Wer sich den Coupe in einem der beiden Restaurants am See verdienen will, kann in etwas mehr als einer Stunde die Wanderung um den Monte Caslano absolvieren. Kaum Höhenmeter gibt es bei der rund vier Kilometer langen Strecke zu überwinden, dafür permanente Seesicht.

bild: google street view

Melide

Melide kennt praktisch jeder Schweizer. Oder gibt es jemanden, der noch nie im Swiss Miniature war? Auf jeden Fall lohnt es sich, danach noch am Ufer des Lago di Lugano entlang zu schlendern.

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

bild: keystone

Paradiso

Wo soll unsere Reise enden, wenn nicht im Paradies? Darum hier die Strandpromenade von Paradiso, am Fuss des San Salvatores. Lohnenswert ist hier auch der Spaziergang bis ins rund zwei Kilometer entfernte Lugano, insbesondere der Teil mit der Allee von der Schiffsanlegestelle bis zum Kindermuseum.

bild: shutterstock.com

bild: shutterstock.com

Bonus: Bignasco

Zum Abschluss noch: Es muss nicht immer ein See sein. Wie wär's mit einem Besuch weit hinten im Maggiatal, dort wo die Bavona in die Maggia fliesst? Bignasco ist ein kleines Nest, das sich rund um den Zusammenfluss ausbreitet. Ein Rundweg über drei Brücken zur Chiesa di San Michele ist schnell absolviert.

Als Badestelle übrigens empfiehlt sich beispielsweise eine Stelle circa einen Kilometer weiter das Tal hinauf der Maggia entlang. Oder ein Bad unterhalb des Cascata Grande im Fluss Ri Grande südlich des Dorfes.

Gewusst? Am Locarno Festival gibt’s mehr als Film Film schauen von früh bis spät – das geht am Locarno Festival vom 1. bis 11. August. Ab und zu brauchst du aber eine Pause. Im «Locarno Garden la Mobiliare» oberhalb der Piazza Grande gibt’s täglich ab 17 Uhr Musik, Drinks und nette Leute. Oder besuche die «Locarno Talks la Mobiliare» und lass dich von Starfotograf Juergen Teller, Performancekünstlerin Narcissister oder KI-Experte Jürgen Schmidhuber inspirieren. Mehr zum Engagement der Mobiliar am Locarno Festival >>

So schön kann Camping sein

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare