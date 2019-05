Schweiz

Wir sollen ein Menü im Motorraum kochen – was hält wohl Ford davon?



bild: watson/lea senn

Wir sollen ein Menü im Motorraum kochen – was hält wohl Ford davon?

Warum nicht einfach mal in der Schweiz einen Roadtrip machen? Wir kennen unsere Heimat doch viel zu wenig. Angelina, Olivia und Ronja machen's vor. In ihrem Tagebuch kannst du verfolgen, was die drei erleben.

Tag 3

Guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein ... Video: watson

Morning an alle! Mit unserem Morgenappell perfekt in den Tag gestartet, durften wir zum Frühstück sogar noch die erhofften Sonnenstrahlen geniessen.

Mit Vitamin D aufgetankt können wir weiterziehen. Die dritte Challenge führt uns wieder in die Kälte nach Andermatt.

Wir freuen uns – yay!

Wir melden uns wieder, sobald wir die Challenge erhalten haben. Bis später!

+++ Update +++ Toggi will wohl unser Auto brennen sehen ... Wir geben unser Bestes und setzen uns gleich an die Einkaufsliste.

Video: watson

Tag 2

Guten Morgen zusammen! Wir sind schon eine Weile wach und beginnen mit guten Neuigkeiten: Ihr habt euch ja gestern gefragt, ob wir die Dritte in unserem Bunde – Ronja – eigentlich schon auf den ersten Kilometern verloren haben. Nein, haben wir nicht. Denn: Hier is(s)t sie:

Tadaaaa!! Ronja beim Zmorge :)

Apropos Zmorge. Da gibt es ja bekanntlich ganz verschiedene Vorlieben und Angewohnheiten. Wollen wir doch mal sehen, welcher Frühstücks-Typ du bist ...

Team Angelina

Team Olivia

Team Ronja

Umfrage Welcher Zmorge-Typ bist du? Team Angelina

Team Olivia

Team Ronja

Team weder noch

Team «Ich gehe ohne Frühstück aus dem Haus»

Abstimmen 2,430 Team Angelina 13%

Team Olivia 20%

Team Ronja 18%

Team weder noch 19%

Team «Ich gehe ohne Frühstück aus dem Haus» 30%

Gut, hätten wir das geklärt.

Tiptop, das Team ist komplett und wir sind gestärkt für den Tag.

Dann können wir jetzt ja weiterziehen. Die zweite Challenge führt uns nach Ascona. Wie gestern wissen wir noch nicht, was uns dort genau erwartet (wir sind schon ganz gespannt auf das Video aus der Redaktion). Jedenfalls machen wir uns jetzt mal auf den Weg.

Kurz nach dem Losfahren stellen wir fest, dass wir mal den Sensor unseres Autos testen sollten – das Teil kann nämlich selbst fahren.

Wir beim ersten Versuch ... klappt ✔

So. Wir melden uns wieder, sobald wir die Challenge erhalten haben. Bis später!

+++ Update +++ Okay, wow. Wir sind sprachlos. Also um genau zu sein, ist Angelina sprachlos. Warum? Wegen der zweiten Challenge, die uns gerade von unserer lieben Kollegin Vicky erreicht hat:

Video: watson

Angelinas erste Reaktion: Sie wittert eine Verschwörung und ist der Meinung, dass Vicky absichtlich ihren Namen aus dem Hut gezogen hat. Angelinas erstes Statement zu dieser zweiten Challenge siehst du in der watson-Instastory.

Das im Hintergrund ist der besagte Damm, von dem sie runterspringen soll ...

Umfrage Was denkst du, wird Angelina springen? Klar!

Niemals!

Abstimmen 2 Klar! 0%

Niemals! 0%

Wir haben uns mal umgehört, was die Redaktion so denkt? Video: watson

Ob Angelina sich traut und die Challenge besteht, erfährst du später hier. Also: Dranbleiben!

+++ Update +++ Ihr, liebe User, und die meisten unserer Büro-Kollegen hatten recht: Angelina (die coolste Socke ever 😎) ist tatsächlich gesprungen! Und was darf da natürlich nicht fehlen? Logisch – das Beweis-Video. Et voilà:

Video: watson/Angelina Graf

Und so sah Angelina kurz nach dem Sprung aus:

Mit diesem eher spektakulären Highlight verabschieden wir uns für heute. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei wart und fiebern schon dem nächsten Tag – und der nächsten Challenge – entgegen. Bitte liebe Redaktion, lass uns am Leben 🙏

Wettbewerb Tag 2

Auch heute könnt ihr in unserem Roadtrip-Tagebuch etwas gewinnen. Und was der heutige Preis ist, liegt ja irgendwie auf der Hand ... Sagen wir's mal so: Es ist nur was für Mutige ;)

Gewinne einen Goldeneye Bungee-Jump im Verzascatal! Würdest du den Sprung von der Staumauer wagen? Ja? Dann nimm jetzt an unserem Gewinnspiel teil und gewinne einen Sprung aus 220 Metern Höhe!

Tag 1

Endlich geht's los! Startpunkt unseres Roadtrips ist Zürich. Doch bevor wir losfahren können, müssen wir natürlich unsere Sachen packen. Eigentlich eine gute Gelegenheit, uns bei euch vorzustellen. Denn der Inhalt eines Reisekoffers sagt doch so einiges über einen Menschen aus.

Das sind wir – und unser Gepäck für eine Woche: Video: watson

Damit es uns auf unserem Roadtrip nicht zu langweilig wird (und damit wir die Zeit auch bloooss nicht mit zu viel Chillen verbringen), hat sich die Redaktion überlegt, dass sie uns jeden Tag eine Challenge stellt. Was die erste Challenge sein wird, erfahren wir hoffentlich bald. Aber eines wissen wir schon jetzt: Sie wird in Flims am Caumasee stattfinden. Gerade sind wir auf dem Weg dort hin.

+++ Update +++ Jetzt hat uns die erste Challenge erreicht. Und zwar in Form einer Video-Botschaft von Andrea:

Video: watson

Da können wir nur sagen:

Challenge accepted! bild: watson

Wie wir uns beim Foto-Battle schlagen, erfährst du weiter unten!

Angekommen am Caumasee sind wir übrigens schon: bild: watson

Und ein erstes Selfie zum Üben haben wir auch schon gemacht: bild: watson

+++ Update +++ So. Wir haben uns für euch so richtig ins Zeug gelegt und sind gespannt, was ihr von unseren Fotos haltet. Schaut sie euch an und entscheidet per Klick, welches Bild besser ist – das Original oder die watson-Girls-Version 😎

Damit verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Mitlesen und abstimmen – wir sind schon gespannt, welche Challenge an Tag 2 auf uns wartet. Bis morgen!

Ach übrigens: Wenn ihr uns und unser Auto im Laufe dieser Woche irgendwo seht, dürft ihr uns gerne fotografieren und das Bild mit dem Hashtag #watsontheroad posten. Wir freuen uns über jeden Begleiter und jede Begleiterin :)

So sieht es aus, das Gefährt, an dem ihr uns erkennt:

Wettbewerb Tag 1

Damit ihr nicht nur dabei zusehen könnt, wie wir unseren Roadtrip geniessen – und uns bei den Challenges für euch zum Affen machen, haben wir uns etwas überlegt: Und zwar könnt ihr im Laufe dieser Woche immer wieder Preise gewinnen. Gleich heute geht es mit einem tollen Wettbewerb los!

Gewinne eine Übernachtung im The Hide! Du willst – wie unsere Mädels – einen Ausflug an den Caumasee machen? Kein Problem! Fülle einfach das untenstehende Formular aus und gewinne eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück im luxuriösen The Hide Hotel Flims.

