Bundesratswahlen-Ticker: Wer folgt auf Leuthard und Schneider-Ammann?

Die Frau, die Bundesrätinnen macht

Brigitte Hauser-Süess ist die engste Vertraute von Viola Amherd. Die Strippenzieherin arbeitete schon für drei Bundesrätinnen.

Ein Novembermorgen in Brig. CVP-Nationalrätin Viola Amherd lädt Journalisten in eine Lounge-Bar und erklärt, warum sie für den Bundesrat kandidiert. Während die Oberwalliserin in die Mikrofone spricht, ist Brigitte Hauser-Süess immer in ihrer Nähe und macht sich eifrig Notizen.

Ein paar Wochen später, Interview mit der Kandidatin in Bern, ein ähnliches Bild. Amherd stellt sich den Fragen, Hauser-Süess sitzt mit am Tisch und notiert ihr schon mal diskret ein Stichwort auf einem Blatt Papier. …