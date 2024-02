Fast 50 tote Wölfe – Kanton Wallis und Graubünden ziehen Bilanz

Das Thema bewege und interessiere nach wie vor, so Maissen. Ziel sei es, dass die Wolfsregulation einst die Normalität sei. Man blicke auf zwei sehr intensive Monate zurück, die mit der Änderung des Jagdgesetzes begonnen habe. «Wir begrüssen die Stossrichtung des Bundes, für die wir uns auch seit Jahren eingesetzt haben». Die präventive Regulationsmöglichkeit des Wolfes entspreche auch dem übrigen Wildtiermanagement, wie etwas dem Steinwild so wie Steinböcken.

Der Bundesrat hatte am 1. November den ersten Teil der Änderung des Jagdgesetzes befristet in Kraft gesetzt. Damit erhielten die Kantone die Möglichkeit, bereits im Dezember und Januar «präventive Regulierungsabschüsse» vorzunehmen. Das heisst, die Wölfe durften abgeschossen werden, bevor sie Schaden angerichtet hatten.

Die Wolfsjagd zu erlauben, bereue er trotz rückläufiger Risszahlen beim Nutzvieh nicht, sagte Bundesrat Albert Rösti, am 25. Januar in einem Tamedia-Interview. «Die Zahlen sind zwar leicht gesunken, aber für die Berglandwirtschaft ist es kein Zustand, wenn sie trotz zum Teil massiver Schutzmassnahmen Opfer zu beklagen haben.» Er müsse die Bevölkerung schützen, so Rösti. «Wer so verklärt ist, dass er es nicht versteht, muss das nun einfach ertragen.»

In Uetikon am See hat die Kantonspolizei Zürich am Freitag einen Telefonbetrüger verhaftet. Dem 63-jährigen Schweizer sollten mehrere Tausend Franken übergeben werden.