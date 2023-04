Hellebarde statt Besen: Heute geht es dem Böögg an den Kragen

Arbeiter schichten am Vormittag das Holz für den Scheiterhaufen auf. Der Böögg steht bereits auf seinem Gerüst und schaut seinem Ende entgegen. 140 Böller sind in der ganzen Konstruktion versteckt. Zu Ehren des Gastkantons Schwyz trägt der Böögg in diesem Jahr keinen Besen, sondern eine Hellebarde.

Bild: keystone