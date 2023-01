Liveticker

So will das Parlament Bersets «Corona-Leaks» untersuchen

Die «Schweiz am Wochenende» hatte enthüllt, dass Bundesrat Bersets ehemaliger Kommunikationschef vertrauliche Informationen an den Ringier-CEO weitergegeben hatte. Nun informiert die Aufsicht des Parlaments, wie sie mit diesen Indiskretionen verfahren will.

Die «Schweiz am Wochenende» hatte enthüllt, dass Alain Bersets Ex-Kommunikationschef Peter Lauener vertrauliche Informationen an den Ringier-CEO weitergegeben hatte.

In der Folge verlangten Politiker von links bis rechts Aufklärung – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

Heute will die parlamentarische Aufsicht informieren, ob – und wenn ja, wie – sie sich den «Corona-Leaks» annimmt.

Dabei untersuchen die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) von National- und Ständerat ohnehin schon Leaks in Bundesbern.

Bereits reagiert hat die Justiz: Ein dritter Sonderstaatsanwalt ermittelt zur Publikation der Mails aus Bersets Departement.

Wenn die insgesamt gut drei Dutzend Mitglieder zählende Geschäftsprüfungskommission beider Räte jeweils eine Untersuchung startet, beauftragt sie normalerweise eine Subkommission damit. Eine Möglichkeit wäre diesmal aber auch, den Fall «Corona-Leaks» in die bereits laufende Untersuchung der GPK zu anderen Indiskretionen in Bundesbern zu integrieren. (mjb/sat) Eigene Untersuchung oder gar eine PUK? Bild: keystone Die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) von National- und Ständerat üben die Oberaufsicht aus über die Geschäftsführung des Bundesrates und der Bundesverwaltung. Dazu haben sie grundsätzlich weitgehende Rechte. Die Situation im aktuellen Fall der «Corona-Leaks» ist jedoch komplex, weil bereits diverse juristische Verfahren laufen. Die GPK als Organ der Bundesversammlung muss dabei die Gewaltentrennung berücksichtigen.



«Es ist ein Sonderfall», sagte der Präsident der ständerätlichen GPK, Matthias Michel (FDP), denn auch vor Wochenfrist in den CH-Media-Zeitungen. «Wir haben es mit einem laufenden Verfahren zu tun, das wir nicht beeinflussen dürfen. Wir müssen deshalb zuerst die Grenzen und Möglichkeiten der GPK abklären.» Bild: keystone Und sein Pendant in der nationalrätlichen GPK, die Luzernerin Prisca Birrer-Heimo (SP), ergänzte: «Es ist wichtig, dass wir sehr sorgfältig und korrekt vorgehen. Es geht auch um das Vertrauen in die Institutionen und in den Rechtsstaat.»



Theoretisch hätte das Parlament auch die Möglichkeit, zum schärfsten Mittel überhaupt zu greifen und eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) einzusetzen. Diese hat mehr Rechte als die GPK. Dafür zeichnet sich bislang aber keine Mehrheit ab. «Über eine PUK ist dann nachzudenken, wenn sich dies aufgrund der Untersuchungen der GPK aufdrängt», sagte Mitte-Ständerat Daniel Fässler vergangene Woche. (mjb/sat) Wird parlamentarische Aufsicht aktiv zu «Corona-Leaks»?



Am heutigen Dienstag will die parlamentarische Aufsicht nach zweitätiger Beratung informieren, ob – und wenn ja, in welchem Umfang – sie sich den «Corona-Leaks» annimmt. Über die von den Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) von National- und Ständerat beschlossenen Entscheide werden deren Präsidien informieren:



Ständerat Matthias Michel, Präsident der GPK des Ständerats Nationalrätin



Prisca Birrer-Heimo, Präsidentin der GPK des Nationalrats



Der Point de Presse der beiden GPK-Präsidien zu Indiskretionen zu Covid-19 Bundesratsgeschäften ist von den Parlamentsdiensten auf den heutigen Dienstag, 17 Uhr, angesetzt.



SP-Co-Präsident Cédric Wermuth hat Gesundheitsminister Alain Berset das Vertrauen seiner Partei ausgesprochen. Forderungen der SVP, Berset solle von sich aus Informationen zum Verfahren gegen seinen Ex-Kommunikationschef publik machen, erteilte der Aargauer Nationalrat eine Absage.

Berset mache Politik im Sinne des Gemeinwohls und vertrete die Werte der SP, sagte Wermuth am Samstag in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Dies sei der entscheidende Punkt - und nicht die Persönlichkeit eines Bundesrates.

Dass Berset nicht von sich aus weitere Informationen öffentlich machen wolle, sei seine persönliche Entscheidung, erklärte der SP-Co-Präsident. Der SP-Bundesrat werde sich gegenüber den zuständigen Gremien zu erklären haben, namentlich dem Gesamtbundesrat und den Geschäftsprüfungskommissionen.

SVP-Präsident Marco Chiesa hatte zuvor in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen die Veröffentlichung der Protokolle der Einvernahme von Bundespräsident Alain Berset zu den sogenannten Corona-Leaks verlangt.

Berset hätte sich längst erklären können, sagte der Tessiner Ständerat. Er bezeichnete den Bundespräsidenten als «Alleinverantwortlichen». Die SVP fordere «lückenlose Aufklärung».

Offenbar habe es «einen Pakt zwischen dem Ringier-Verlag und dem Innendepartement» gegeben, führte der Tessiner Ständerat in dem am Samstag erschienenen Interview aus: «Ziel war letztlich: Berset musste in den Medien der Beste sein. Deswegen haben wir jetzt eine institutionelle Krise».

