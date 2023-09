Unabhängig vom Geschlecht und ob aus der Westschweiz oder der Deutschschweiz: Die SP hat bekannt gegeben, dass sich bis zum 29. Oktober jeder für die Nachfolge von Alain Berset bewerben kann. Das offizielle SP-Bundesratsticket wird am 25. November nominiert. Die Wahl der Nachfolge von Berset durch die Vereinigte Bundesversammlung findet am 13. Dezember statt.

Die SP sucht einen Nachfolger für Bundesrat Alain Berset, der auf Ende Jahr zurückgetreten ist. Schon länger wird der Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt, Beat Jans, als möglicher Nachfolger von Berset gehandelt. Nun könnte er Ernst machen. Am Freitagmorgen um 10:15 Uhr lädt er nämlich in Bern zur Medienkonferenz. Es wird erwartet, dass Jans dabei seine Kandidatur offiziell macht.

Tausende Katzen werden in der Schweiz jährlich getötet – heimlich

Die Tötungen geschehen meist heimlich, unbemerkt von der Öffentlichkeit: Jährlich werden in der Schweiz Tausende Katzen getötet, für die niemand verantwortlich sein will. Tierschützerinnen und Tierrechtler fordern jetzt Massnahmen.

Esther Geisser ist Präsidentin der Tierschutzorganisation NetAP. Und sie ist besorgt über die Zunahme an Streunerkatzen in der Schweiz. Also Katzen, die keinen festen Platz haben, kein Zuhause, für die niemand verantwortlich sein will, die auf sich alleine gestellt sind.