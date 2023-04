Ticker: So debattiert das Parlament über die CS

Die Frage, die das Parlament heute diskutiert, ist eigentlich simpel: Soll das Parlament die Notfallkredite von 109 Milliarden Franken gutheissen oder nicht?



Die SP hat sich bereits über ihre Motionen für stärkere Regulierungen eingesetzt, ist aber gescheitert. Die Zeit dieser verkehrten Austeritätspolitik sei vorbei, sagte SP-Nationalrätin Sarah Wyss (BS). Auf Kosten der Sozialwerke, der Bildung, der Entwicklungshilfe werde gespart, die Banken würden finanziell unterstützt. Das müsse nun enden. Die SP stimme den Krediten nur zu, sofern ihre Forderungen erfüllt werden.



Die Grünen plädieren nebst höheren Leitplanken für die Banken zusätzlich auch für klimaneutrale Anlagen. Jetzt brauche es den Blick in die Zukunft, fordert Grüne-Nationalrat Felix Wettstein (SO). Die Details des Vertrags seien ja noch in Ausarbeitung. «Darum ist es wichtig, dass wir Bedingungen an die Genehmigung knüpfen.» Das «Pièce de résistence» für die Grünen ist eine nachhaltigere Führung der Bank - nicht nur ökologisch, sondern auch sozial und wirtschaftlich. Auch die Grünen stimmen also den Krediten nur unter den genannten Bedingungen zu.



Im Namen der SVP erklärte Pirmin Schwander selbstbewusst: Die Too-big-to-fail-Regeln hätten nicht versagt. «Sie wurden schlicht nicht angewendet.» Schwander kündete an, die SVP sei nicht nach Bern gekommen, um die Garantien abzunicken. «Die grösste Partei wird die Kredite nicht genehmigen.» Wir wollen keine Banken mehr, die nicht untergehen können. Schwaller bittet daher das Parlament, den Paradigmenwechsel im Namen der SVP zu vollziehen.

Bild: keystone

Pirmin Schwander



Derweil wollen FDP, Mitte und GLP vornehmlich die Aufarbeitung vorantreiben sowie eine rechtliche Auslegeordnung schaffen, wie sich eine Bankenrettung in Zukunft verhindern sowie sich die neue Monsterbank zähmen liesse. Sie lehnen es aber ab, die Genehmigung an zusätzliche Bedingungen zu knüpfen.



«Wir dürfen nun nicht mit unausgegorenen Gesetzen ins Kraut schiessen, um dann später festzustellen, dass sie wieder nichts taugen», sagt GLP-Nationalrat Roland Fischer. Er erklärt auch: «Die Zeit der schärferen Regeln wird kommen.» Doch nun gehe es auch darum, den Finanzmarkt zu stabilisieren.



Mitte-Nationalrat Jean-Paul Gschwind windete dem Bundesrat ein Kränzlein, der Bundesrat habe das Geschäft gut abgesichert, um die Inanspruchnahme der Garantien zu verhindern. Dies sei sowieso angesichts der stabilen Situation der UBS unwahrscheinlich. «Im Vergleich zu den Risiken einer Bankenkrise und deren Folgen für die Wirtschaft ist das Risiko für die Schweiz tragbar», resümiert Gschwind.



Was lässt sich aus den Voten schliessen? Es ist unwahrscheinlich, dass die linke Ratshälfte ihre Forderungen durchs Parlament bringt. Zusammen kommen SVP, Grüne und SP auf eine klare Mehrheit von 124 Stimmen – sofern die Fraktionen denn geeint stimmen. Was bedeutet ein Nein? Rechtlich hat es keine Konsequenzen, der Deal steht. Es wäre ein Schuss vor den Bug des Bundesrats – und seine Krisenpolitik.