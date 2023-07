Frauenfeld Openair: watson ist live mit dabei

Letzte Woche berichtete Sergio vom Openair St. Gallen , diese Woche bin ich für euch am Openair Frauenfeld am Start. Für mich ist es das erste Openair überhaupt. Das Wetter stimmt, die weissen Sneakers sind montiert und ich freue mich auf ereignisreiche drei Tage!

The Heidi Takes It All: Dieser Film zeigt die Abgründe hinter GNTM

Erneut amerikanische Schildkröten im Kanton Waadt gefunden

Im Kanton Waadt ist vergangene Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr eine nordamerikanische Schnappschildkröte in freier Wildbahn entdeckt worden. Das etwa drei Kilogramm schwere Exemplar wurde in das Schutzzentrum für Schildkröten in Chavornay gebracht.