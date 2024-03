Liveticker

Die 5 wichtigsten Erkenntnisse zum Skitouren-Drama im Wallis

5 leblose Körper aufgefunden

Am Sonntagabend fand ein Rettungstrupp im Gebiet des Tête Blanche fünf leblose Körper. Über die Todesursache ist bisher noch nichts bekannt. Es wurde jedoch betont, dass die Verschollenen getan hätten, um sich bestmöglich vor der eisigen Kälte zu schützen. Die Staatsanwaltschaft hat zudem eine Untersuchung zu den genauen Umständen des Unglücks eingeleitet. Fünf der sechs Verschollenen gehören zu einer Walliser Familie, eine weitere Person stammt aus dem Kanton Freiburg.

Die Suche geht weiter

Die Walliser Polizei sucht weiterhin nach einem der sechs vermissten Skitourengängern, die am Samstag in Zermatt in Richtung Arolla aufgebrochen sind. «Wir suchen im Gebiet rund um die Tête Blanche», gab Walliser Polizeikommandant Christian Varone bekannt. Man müsse jedoch auch die Überlebenschancen realistisch einschätzen, schliesslich herrschen extreme Bedingungen und die Person werde seit Samstag vermisst.

Bild: KEYSTONE

35 Retter im Einsatz

Im Einsatz standen mehrere Dutzend spezialisierte Retter und diverse Helikopter der Rega, Air Zermatt und Air Glacier. Auch zwei Super Puma der Armee unterstützen die Suche. Insgesamt waren 35 Personen im Einsatz bei der Rettungsaktion, die durch starken Wind und schlechte Sichtverhältnisse erheblich erschwert wurde.

Keine Angaben über Erfahrenheit

Wie erfahren die Skitourengänger waren und welche Ausrüstung sie mit dabei hatten, konnte in der Pressekonferenz noch nicht gesagt werden. Es stand die Frage im Raum, ob die Gruppe wohl für das Rennen «Patrouille des Glaciers» trainiert haben könnte – auch dazu wollten die Walliser Behörden zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Sie haben jedoch bestätigt, dass die Strecke von Zermatt nach Arolla diejenige sei, die auch im Wettkampf zurückgelegt werde.

Koordinaten dank Notruf

Weil einer der Vermissten mit seinem Handy den Notruf gewählt habe, sei es dem Rettungstrupp möglich gewesen, relativ genaue Koordinaten über Handydaten zu erhalten. Die Kantonspolizei sagte, man habe alles technisch mögliche unternommen, um die Personen schnellstmöglich zu finden.