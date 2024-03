Wallis: 6. Skitourengänger weiterhin vermisst – Polizei informiert live

Liveticker

So wird nach dem 6. Skitourengänger gesucht – jetzt informiert die Polizei live

Die Walliser Polizei sucht weiterhin nach einem der sechs vermissten Skitourengängern, die am Samstag in Zermatt in Richtung Arolla aufgebrochen sind. Am Sonntagabend fand ein Rettungstrupp fünf leblose Körper – für eine weitere Person besteht immer noch Hoffnung.

Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen gestaltet sich die Suche nach dem Vermissten jedoch schwierig. Die Polizei informiert um 9.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand der Ermittlungen.