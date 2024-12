Bahnlinie über Oberalppass unterbrochen +++ Autoverlad durch den Furkatunnel eingestellt

Der Schnee fiel nicht überall in der Schweiz gleich stark. Vom Schnee betroffen war vor allem das westliche Flachland. In den Hochalpen sei teilweise über einen Meter Schnee gefallen, schrieb Meteonews auf seiner Website.



Bereits am Montagnachmittag lässt der Schneefall nach, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz auf Anfrage mitteilte. Bis am Dienstagmorgen seien nur noch einzelne Schneeschauer mit punktuell wenig Neuschnee zu erwarten. Den Alpen entlang und im Jura schneie es bis am Dienstagmorgen weiter.



Meteoschweiz geht davon aus, dass unterhalb von 500 bis 600 Metern der Schnee bis an Heiligabend wieder grösstenteils geschmolzen sei. Einzig im Berner Mittelland und in Teilen des zentralen Mittellandes, wo am Montag über zehn Zentimeter Schnee gefallen sind, dürfte sich bis am Dienstag eine Schneedecke halten. In Lagen von 700 bis 800 Metern seien, ausser im Tessin, weisse Weihnachten wahrscheinlich.