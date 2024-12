Wegen des Schneefalls warnt der Bund in verschiedenen Regionen vor Strassenglätte, in den Bergen gibt es Lawinenwarnungen. In weiten Teilen der Alpen (vor allem den hochalpinen Gebieten) herrscht die Gefahrenstufe 4, also «grosse Gefahr» (roter Bereich). Im Mittelland warnt der Bund vor Strassenglätte der Stufe 2 (mässige Gefahr, gelber Bereich).