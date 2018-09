Schweiz

Luftfahrt

Swiss-Pilot bricht während Landeanflug zusammen



Swiss-Kapitän fällt kurz vor der Landung aus

Ein Swiss-Pilot ist Ende August bei einem Anflug auf Nizza aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Die 166 Passagiere dürften von diesem Zwischenfall aber nichts gemerkt haben: Der Co-Pilot setzte den Endanflug fort und landete das Flugzeug sicher auf der Piste.

Was genau der Kapitän für ein gesundheitliches Problem hatte, konnte die Swiss-Medienstelle aus «Gründen des Persönlichkeitsschutz» nicht sagen. «Der Kapitän ist wieder in den Liniendienst zurückgekehrt», so eine Sprecherin. Es passiert sehr selten, dass Piloten während des Fluges ausfallen. «Es handelt sich um einen absoluten Einzelfall.»

Der A320 der Swiss war am 26. August von Zürich nach Nizza unterwegs, als um 23 Uhr, rund drei Kilometer südwestlich vom Flughafen, der schwere Vorfall passierte, wie dem am Freitag veröffentlichten Vorbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST zu entnehmen ist.

