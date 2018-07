Schweiz

Luftfahrt

Reibungsloser Ablauf am Flughafen Zürich



Bild: KEYSTONE

Reibungsloser Ablauf am Flughafen Zürich trotz Ferienanfang

Grossandrang zum Ferienanfang: Von Freitag bis Sonntag zählte der Flughafen Zürich über 300'000 Passagiere, die abflogen, ankamen oder auf einen anderen Flug wechselten.

102'000 Reisende verzeichnete der Flughafen am Freitag, 99'500 waren es am Samstag. Und am Sonntag gab es rund 106'000 Passagiere, wie ein Mitarbeiter des Flughafens Zürich am Sonntagabend auf Anfrage von Keystone-SDA sagte.

Der bisherige Rekord wurde im vergangenen Jahr mit 108'040 Reisenden an einem Tag aufgestellt. An einem durchschnittlichen Tag fliegen rund 80'000 Personen vom Flughafen Zürich.

Der Ansturm wurde vom Flughafen Zürich erwartet. Bis auf einige Verspätungen sei alles reibungslos verlaufen, sagte der Mitarbeiter weiter. Wegen der angekündigten Gewitter könne es am Sonntagabend noch zu weiteren Verspätungen kommen.

Vom Flughafen Genf flogen am Wochenende 114'900 Passagiere ab, etwa gleich viele wie im Vorjahr mit 115'000. Die Zahl liegt nach Angaben des Flughafens innerhalb der Norm. Im Juli kommt es in Genf im Gegensatz zum Flughafen Zürich nur selten zu Spitzenwerten im Ferienverkehr. (sda)

Fachkräftemangel über den Wolken wird zum Problem Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter