Walliser stösst Nebenbuhler vom Berg – Bundesgericht bestätigt, das war Mord

Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines 33-jährigen Mannes abgewiesen, der im Jahr 2013 seinen Rivalen von einer Klippe im Kanton Wallis stiess. Seine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren wegen Mordes und Drohung ist somit rechtskräftig.

Was wie ein Bergroman tönt, ist bittere Realität. Der Verurteilte stiess das Opfer 120 Meter in die Tiefe. Die Leiche wurde unterhalb der Klippe bei der Kapelle von Pontis VS gefunden. Das Drama war die Folge einer Auseinandersetzung von zwei …