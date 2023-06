Der Genfer Flughafen steht still: Das Personal hat mit dem Streik begonnen

Der Streik findet am ersten Ferientag statt, an dem im Laufe des Tages fast 54'000 Passagiere auf insgesamt 394 Flügen erwartet werden.

Das Genfer Flughafenpersonal ist am heutigen Freitag um 04.00 Uhr in den Streik getreten. Die Angestellten protestieren gegen das neue Lohnmodell, das vom Verwaltungsrat genehmigt wurde. Zwischen 06.00 und 10.00 Uhr kann hier heute kein Flugzeug starten oder landen.

Keine Flüge zwischen 6 und 10 Uhr: Am Flughafen Genf wird gestreikt

Die Gewerkschaft VPOD will am Freitag streiken. Der Grund für den Streik ist die vom Verwaltungsrat des Genfer Flughafens angenommene Lohnpolitik. An diesem Freitag beginnen in den meisten Westschweizer Kantonen die Sommerferien.

Die Angestellten des Genfer Flughafens lehnen die von ihrer Direktion angestrebte neue Lohntabelle ab. Diese wurde am Donnerstag trotzdem vom Verwaltungsrat genehmigt, was die Gewerkschaften verärgert. Deshalb wollen Angestellte am Freitag ab 4 Uhr streiken, wie Le Temps berichtet. Je nach Anzahl der Streikenden und ihrer Rolle im Flughafen könnte die Bewegung zu Störungen im Flugverkehr führen, die weit über Genf hinausgehen. Was du dazu wissen musst: