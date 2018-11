Schweiz

Vermisste Frau nach grosser Suchaktion in Wald bei Ruswil LU gefunden



In Zusammenarbeit mit Experten des Bundesamts für Polizei (fedpol) und der Schweizer Luftwaffe hat die Luzerner Polizei am Samstagabend eine vermisste Frau in einem Wald bei Ruswil LU gefunden. Die 50-Jährige befand sich in einem psychisch kritischen Zustand und war unterkühlt. Sie wurde ins Spital gebracht.

Die Frau war am Samstag kurz nach 16 Uhr als vermisst gemeldet worden, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Sonntag mitteilte. Da die Angehörigen davon ausgingen, dass sich die Vermisste in einem heiklen psychischen Zustand befand, organisierte die Luzerner Polizei die gross angelegte Suchaktion.

Ein Superpuma der Schweizer Armee suchte mit einer Wärmebildkamera das Gebiet Sigigen ab. Zudem setzten Experten vom fedpol technische Suchmittel ein.

Gegen 22.30 Uhr konnte die vermisste Frau in einem steilen Waldgelände geortet werden, und die Einsatzkräfte bargen sie. Im Einsatz standen auch mehrere Hunde der Luzerner Polizei. (aeg/sda)

