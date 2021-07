Schweiz

Luzern

Entlebuch: Bahnstrecke Luzern - Langnau nach Erdrutsch unterbrochen



Keine Züge im Entlebuch: Bahnstrecke Luzern - Langnau nach Erdrutsch unterbrochen

Nach den Unwettern vom Sonntag in der Zentralschweiz ist die Bahnstrecke Luzern - Langnau im Emmental BE weiterhin unterbrochen. Grund ist ein Erdrutsch nach einem Unwetter vom Sonntag.

Wie lange der Unterbruch dauern wird, war nach Angaben der Bahnverkehrsinformation aus der Nacht auf Montag offen. Zwischen Wolhusen und Entlebuch verkehrten Ersatzbusse. Laut der TCS-Verkehrsinformation waren am frühen Montagmorgen im Raum Wolhusen auch mehrere Strassen wegen Sturmschäden gesperrt.

Ein heftiges Gewitter mit Hagel und Starkregen war am Sonntagnachmittag über die Kantone Luzern, Schwyz und Zug hinweggezogen. In Luzern zum Beispiel brachte das Unwetter Regenmengen von bis zu 32 Litern pro Quadratmeter.

Starke Niederschläge gingen auch im Kanton Tessin nieder. Wie der Wetterdienst Meteonews am frühen Montagmorgen mitteilte, fielen in Coldrerio im Südtessin innerhalb von 24 Stunden rund 157 Millimeter Regen auf einen Quadratmeter. 96 Millimeter kamen in Stabio zusammen und 80 Millimeter in Locarno-Magadino. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Schwerer Hagelsturm trifft Zürich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter