Gebäudebrand in Luzern – Frau mit Kindern evakuiert



Brand beim Bahnhof Littau LU – Frau mit Kindern evakuiert

In einem mehrstöckigen Gebäude neben dem Bahnhof in Littau LU ist am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine dreiköpfige Familie konnten die Rettungskräfte unverletzt evakuieren. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

Ein Passant schlug gegen 22.30 Uhr Alarm, weil er aus dem Gebäude an der Cheerstrasse gegenüber dem Bahnhof viel Rauch aufsteigen sah. Man habe das Feuer in einem Zwischenboden zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock lokalisieren können, sagte Feuerwehrkommandant Theo Honermann vor Ort gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Aus einer Wohnung im oberen Teil des Gebäudes, in dem auch Gewerbe untergebracht ist, evakuierten die Einsatzkräfte drei Personen mit einer Drehleiter. Sonst habe sich niemand im Gebäude befunden. Ein Feuerwehrmann wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt.

Die grossflächige Rauchentwicklung und die anfänglich hohe Temperatur wegen viel brennenden Materials stellte die Feuerwehr vor einige Schwierigkeiten. So musste sie zuerst Abluft-Öffnungen schaffen, um überhaupt in die Nähe des Feuers zu gelangen.

Gegen Mitternacht war der Brand unter Kontrolle. Im Einsatz standen rund hundert Personen. Die Brandursache gilt es genauso zu ermitteln, wie die Schadenshöhe. Man habe, so Honermann, das Feuer aber innerhalb des Gebäudes eingrenzen können. Der Bahnverkehr sei von dem Einsatz nicht betroffen gewesen. (sda)

