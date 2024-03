Eigentlich hätte ein Häftling am 19. März aus einem bewilligten Urlaub in die Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos im Kanton Luzern zurückkehren sollen. Doch dazu kam es nicht.

Fails, so weit das Auge reicht! (Okay, es sind nur 22, aber dafür sind sie sehr lustig)

Überlebende erzählen: So fühlt es sich an, am Berg zu erfrieren

Diese Rollläden zeigen exemplarisch, was in den Bergdörfern gerade schiefläuft

So süchtig ist die Schweiz – besonders Mädchen und junge Frauen sind immer mehr betroffen

Die psychische Gesundheit von Jugendlichen hat sich in der Schweiz verschlechtert. Dadurch rückt auch das Risiko vom Griff zu Suchtmitteln in den Vordergrund. So steht es in der Schweiz um das Suchtverhalten.

Die psychische Gesundheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich insgesamt verschlechtert, nicht erst seit der Corona-Pandemie. Mädchen respektive junge Frauen sind besonders davon betroffen. Warum das so ist, hat verschiedene Gründe. Beispielsweise nutzen Mädchen soziale Medien öfters und sind dort möglicherweise Vergleichen stärker ausgesetzt. Zudem reflektieren sich Mädchen/Frauen stärker als Jungen und geben womöglich differenzierter Auskunft auf die Frage der psychischen Befindlichkeit.