Sex-Tortion: Luzerner Polizei verhaftet 17-jährigen Erpresser



Die Luzerner Polizei hat einen 17-jährigen Schweizer ermittelt und festgenommen, welcher ein Mädchen mit Nacktfotos erpresste. Der Erpresser forderte das Mädchen mehrfach auf, ihm Bargeld zu geben, damit ihre Fotos nicht publiziert werden.

Der 17-jährige Schweizer hat ein 14-jähriges Mädchen auf Snapchat angeschrieben und kontaktiert. Im Laufe der Zeit hat er sie dazu gebracht, dass sie ihm auf diesem Kanal Nacktfotos von sich sendet. Danach drohte er ihr, dass er die Fotos im Internet publizieren werde, falls sie ihm nicht 400 Franken bezahle, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilt.

Tipps der Kriminalprävention Nimm keine Freundschaftsanfragen und Einladungen in sozialen Netzwerken an, wenn du die Person nicht zweifelsfrei identifizieren kannst oder im realen Leben bereits getroffen hast.

Mach dir sich stets bewusst, dass du während eines Videochats gefilmt werden kannst und verzichte deshalb auf Handlungen, für welche du dich im Nachhinein schämen könntest.

Deaktiviere und überklebe deine Webcam immer, wenn du nicht gerade via Videochat mit jemandem sprichst.

Halte das Betriebssystem, den Browser und den Virenschutz deiner elektronischen Geräte immer auf dem aktuellsten Stand, um dich vor Malware zu schützen. (whr)



Rechtshilfeersuchen in den USA

Nach einer anonymen Geldübergabe forderte der Täter noch mehr Geld. Das Opfer wandte sich zu diesem Zeitpunkt an die Polizei. Um an die Daten des Täters zu gelangen, musste mittels Rechtshilfeersuchen in den USA ermittelt werden. Der Erpresser konnte danach identifiziert und in einer Luzerner Gemeinde, an seinem Wohnort, festgenommen werden. Der Jugendliche ist geständig. Die Untersuchung führt die Jugendanwaltschaft Luzern.

Sex-Tortion: Bei diesem Phänomen werden vor allem junge Mädchen über die Sozialen Medien dazu gebracht, Nacktfotos von sich zu versenden, mit welchen sie in der Folge massiv unter Druck gesetzt und erpresst werden.

