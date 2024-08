Nächstes Medienhaus muss sparen: Tamedia streicht 200 Vollzeitstellen

Tamedia hat im Bereich der Druckereien den Stellenabbau von rund 200 Vollzeitstellen angekündigt.

Auf den Redaktionen seien zudem 90 Stellen betroffen, wie der Mutterkonzern des Medienhauses, die TX Group, in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Der Tages-Anzeiger ist der bekannteste Titel der TX Group. Bild: keystone

Der Abbau erfolge unter dem Vorbehalt eines Konsultationsverfahrens, teilte der Konzern mit. Es würden Sozialpläne angewendet. Dazu gehöre auch die Möglichkeit von Frühpensionierungen.

Tamedia sei es nicht mehr möglich, drei Druckerei-Betriebe wirtschaftlich zu betreiben. Sukzessive sollen daher Druckereien stillgelegt werden: Das Druckzentrum in Bussigny VD werde voraussichtlich Ende März 2025 geschlossen. Die Druckerei in Zürich Ende 2026. Somit bündle sich der Druck im Zentrum in Bern.

Das Medienhaus wolle zudem beim digitalen Angebot auf vier Marken setzen: «Tages-Anzeiger», «Berner Zeitung», «Basler Zeitung», und in der Westschweiz auf «24 Heures». Das Portfolio an gedruckten Zeitungen bestehe weiterhin. Die TX Group stellte eine ausführlichere Mitteilung von Tamedia in Aussicht. (sda)