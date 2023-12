Leo und Corsin gehören neu zur watson-Chefredaktion

Manser und Helfenberger treten die Nachfolge der derzeitigen Chefredaktions-Mitglieder Marius Egger und Martin Lüscher an, die watson per Ende Januar, respektive Ende Februar verlassen. (jaw)

Zusammen mit Chefredaktorin Nadine Sommerhalder werden Manser und Helfenberger die Entwicklung und Modernisierung des Newsportals weiter vorantreiben. Sommerhalder sagt in der Medienmitteilung dazu: «Corsin und Leo bringen geballtes News- und Distributions-Knowhow in die Chefredaktion, sie waren meine Wunschkandidaten und ich freue mich sehr, dass ich die beiden für die Aufgabe gewinnen konnte.»

Ebenfalls Einzug in die Chefredaktion von watson hält der Leiter Search Engine Optimization (SEO), Leo Helfenberger. Der 30-jährige Historiker wird seinen Posten am 1. März 2024 antreten. Auch Helfenberger hat bereits während des Studiums am Newsdesk und im Reporter-Ressort von watson ausgeholfen, hat 2019 im Bereich Search Engine Optimization angefangen und 2021 dessen Leitung übernommen.

