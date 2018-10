watson-Herausgeber Peter Wanner ist Verleger des Jahres

Schweiz

Peter Wanner ist Verleger des Jahres 2018. Er ist der erste Schweizer, der diese Auszeichnung ein zweites Mal bekommt, zwölf Jahre nach seiner ersten Wahl. «Der Wanner von 2018 ist aber mit dem Wanner von 2006 nicht zu vergleichen. Damals war er ein regionaler Zeitungsverleger, heute kontrolliert er den drittgrössten nationalen Presse-, Radio- und TV-Konzern», schreibt Chefredaktor Kurt Zimmermann in der aktuellen Ausgabe des «Schweizer Journalist», der heute erschienen ist.

2018 hat sich eine hochrangige Jury aus Managern, Chefredakteuren und Werbern für Peter Wanner entschieden. Der Verwaltungsratspräsident des neuformierten Medienkonzerns CH Media hat sein Lebenswerk «spektakulär abgerundet, indem er die AZ Medien und die NZZ-Regionalmedien zusammengeführt hat».

Wanner überraschte Medienbranche

Auch für die an Coups gewohnte Schweizer Medienbranche sei es im vergangenen Dezember eine ziemliche Überraschung gewesen, als die NZZ-Regionalmedien aus Luzern und St. Gallen und Wanners AZ-Medien aus dem Aargau zu CH Media fusionierten, schreibt das Branchenmagazin.

376'000 tägliche Exemplare kontrolliere Wanner damit. 148'000 kommen von seinem früheren AZ-Verbund rund um die «Aargauer Zeitung». Je 114'000 kommen von den früheren NZZ-Regionalblättern «St. Galler Tagblatt» und «Luzerner Zeitung». Insgesamt hält CH Media, Splitausgaben inklusive, nun 27 regionale Tageszeitungen mit eigenen Redaktionen, 16 Anzeiger, 20 Zeitschriften und 14 Radio- und TV-Sender.

Wanners grösste journalistische Investition der letzten Jahre ist das Onlineportal watson, das aber nicht zum Joint Venture gehört. Auf die Frage des «Schweizer Journalist», wie es bei watson laufe, antwortete der Verleger des Jahres: «Mit der Traffic-Entwicklung bin ich sehr zufrieden: Wir haben jetzt den ‹Tagi› überholt. Zudem ist im Frühjahr das Schwesterportal watson.de unter der Führung von Ströer in einem Lizenzmodell in Deutschland gestartet. Mal schauen, was als Nächstes kommt.»

