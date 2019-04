Schweiz

Medien

SRF-Arena hat neuen Moderator: Sandro Brotz übernimmt von Jonas Projer



Die SRF-«Arena» hat einen neuen Moderator: Sandro Brotz übernimmt

Der neue «Arena»-Moderator heisst Sandro Brotz. Er tritt die Nachfolge von Jonas Projer an, der SRF per Ende April in Richtung «Blick» verlässt. Brotz wird die Sendung voraussichtlich im Mai zum ersten Mal moderieren.

Mein neuer Mittwoch ist bald der Freitag. Danke dem Team der #srfrundschau für 7 grandiose Jahre. Bis bald in der #srfarena. Dem #srfrundschautalk bleibe ich erhalten. Freu mich! pic.twitter.com/PSJo2Z5l8b — Sandro Brotz (@SandroBrotz) April 1, 2019

Wer bei der «Rundschau» in Zukunft die Moderation übernimmt, ist noch offen. Sandro Brotz bleibt neben der «Arena»-Moderation weiterhin auch Gastgeber beim «Rundschau talk».

Sandro Brotz moderiert bei SRF seit Sommer 2012 die «Rundschau». Der 49-Jährige arbeitete zuvor für verschiedene Medien in diversen Funktionen, unter anderem als stellvertretender Chefredaktor von «Der Sonntag».

Er verstehe seine neue Rolle als Gastgeber, der Raum für vertiefte Debatten lasse und als kritischer Nachfrager zu spüren sei, lässt sich Brotz in der Mitteilung des SRF zitieren. «Die ‹Arena› bedeutet für mich gelebte Politik, in der unterschiedliche Positionen zur Meinungsbildung beitragen.» (mlu)

Abonniere unseren Newsletter