36 Prozent der Schweizer nehmen Flüchtlinge positiv wahr

KESB hat weniger bei Kindern zu tun – dafür mehr bei den Erwachsenen

Für rund 41'900 Kinder und rund 90'700 Erwachsene in der Schweiz hat Ende 2017 eine von der KESB angeordnete Massnahme bestanden. Die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) zieht für die Arbeit der KESB eine positive Bilanz.

Die KOKES reagierte mit den am Donnerstag in Bern präsentierten Zahlen auf die Kritik an den vor sechs Jahren neu geschaffenen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB). Deren Vorgehen und Entscheide sind immer wieder öffentlich angegriffen worden.

Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Fall Flaach ZH, als eine Mutter über den Jahreswechsel 2014/2015 ihre beiden von der KESB betreuten Kinder erstickte. Die Behörde hatte die Kinder in einem Heim untergebracht, obwohl die Grosseltern bereit …