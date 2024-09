Asyldrama in Windisch: Presserat rügt «20 Minuten» für falsche Berichterstattung

«20 Minuten hält an seiner Berichterstattung zum Fall Windisch fest. Auch der Presserat bestätigt, dass 20 Minuten alle relevanten Fakten korrekt berichtet hat. Er rügt allein, dass gewisse Punkte, über die 20 Minuten berichtet hatte, in zwei nachfolgenden Artikeln nicht nochmals wiederholt wurden. Diese Kritik erscheint 20 Minuten nicht sachgerecht und eine Berichtigung deshalb nicht angezeigt. Wir veröffentlichen üblicherweise Stellungnahmen des Presserates, wenn sie unsere eigene Publizistik betreffen. Wir werden das auch in diesem Fall tun.»