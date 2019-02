Zahl der Asylgesuch in der Schweiz fällt 2018 auf Elf-Jahres-Tief

Trump teilt wieder gegen Pelosi aus – diese reagiert prompt: 6 Punkte zum Haushaltsstreit

Im Ringen um ein Ende der Haushaltssperre in den USA ist auch nach einem Angebot von US-Präsident Donald Trump an die Demokraten keine Einigung in Sicht. Die Demokraten wiesen den neusten Vorschlag sofort zurück. Ein Überblick zu den Geschehnissen am Wochenende.

Trump bot der Opposition am Samstag in einer Fernsehsprache an, für rund eine Million Migranten in den USA die Aufenthaltstitel zu verlängern, wenn dafür das Geld für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bereitgestellt wird.

Trump sagte in seiner Rede, in der er eine «wichtige Ankündigung» machen wollte, sein Angebot solle einen Ausweg aus der «Sackgasse» des seit mehr als vier Wochen andauernden Regierungsstillstands aufzeigen. Seine Zugeständnisse basierten «auf dem gesunden …