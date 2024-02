Paukenschlag bei der Migros: Der Detailhandelskonzern sucht neue Besitzer für die Reisetochter Hotelplan, die Kosmetik- und Hygienetochter Mibelle sowie für Melectronics und SportX. Das führt zu einem grossen Stellenabbau. Gleichzeitig soll ins Kerngeschäft investiert werden. Die Migros-Spitze informiert um 10.30 Uhr. Migros-Präsidentin Ursula Nold und Migros-Chef Mario Irmiger werden in Zürich Stellung nehmen zum angekündigten Verkauf der Tochterunternehmen Hotelplan und Mibelle sowie den Verkaufsplänen für die Fachmärkte SportX Melectronics. (sat)

Wie Migros-Präsidentin Ursula Nold sagt, ist die Migros «in Bewegung». Dabei hätten die Gremien des orangen Riesen nun «zukunftsgerichtete Informationen gefällt». Am Morgen seien die Mitarbeitenden informiert worden. Nun solle auch die Öffentlichkeit über die künftige Strategie der Migros ins Bild gesetzt werden. Nold verweist dabei auf grosse Veränderungen einerseits am Markt aber auch von Seiten der Kundinnen und Kunden. (sat)

Die Migros beabsichtigt, 1500 Stellen abzubauen. Der Grund: Der orange Riese möchte sich auf sein Kerngeschäft fokussieren und plant den Ausstieg aus der Reisebranche. Aber auch bei den Fachmärkten steht mit dem Verkauf von SportX und Melectronics das grosse Reinmachen an.

