Wasserrohrbruch in der Bahnhofstrasse legt Zürcher Trambetrieb lahm

«Plötzlich schrieb er, ich solle mich nicht mehr melden…»

Liebe Sunny,

oh je, da scheinst du dir aber einen sehr narzisstischen Mann angelacht zu haben. Das Fiese an diesem Typ Mensch: So ätzend sie sind, so spannend können sie auch sein. Eben genau weil sie sind, wie sie sind.

Wenn man gute Zeiten mit ihnen erlebt, dann sind diese so überdimensional gut. Man wohnt im Himmel, kommt gar nicht runter von der rosa Wolke. Bis es kippt. Genau wie du es nun schon zwei Mal mit dem Kerl erlebt hast.

Als neutrale Leserin deiner Frage ist es mir egal, was der …