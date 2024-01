Sperrung des Gotthard-Basistunnels aufgehoben

Die Güterzüge im Gotthard-Basistunnel können seit 14 Uhr wieder normal verkehren. Am Morgen war der Tunnel wegen eines Fahrzeugbrandes gesperrt worden.

Grund für die Sperrung des Tunnels war das Fahrzeug einer Sicherheitsfirma, das kurz nach 8 Uhr in einem Seitenstollen in der Nähe von Faido in Brand geraten war.

29 Arbeiter wurden mit einem Lösch- und Rettungszug evakuiert, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Zehn von ihnen mussten wegen einer Rauchvergiftung ins Spital gebracht werden.

Ein Zug fährt durch die Oströhre in Richtung Süden. Bild: keystone

Die Ursache für den Brand sei noch unklar, sagte die Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenangentur Keystone-SDA. Weitere Angaben zum Brand machte sie nicht. (sda)

