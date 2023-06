Hier spielt die Musik am Züri Fäscht 2023

Das Züri Fäscht steht vor der Tür. Das letzte Mal ist wegen Corona vier statt wie normalerweise drei Jahre her – umso grösser ist die Vorfreude auf das erste Juliwochenende in der schönsten Schweizer Stadt Zürich.

Weil das grosse Stadtfest jede Menge Gelegenheit zum Tanzen, Singen und Feuerzeug-in-die-Luft-strecken bietet, verraten wir euch, wann die musikalischen Highlights stattfinden.

Freitag

Stadthausanlage, 17 bis 17.30 Uhr

Züri Fäscht Eröffnung mit Marc Sway, Stadtmusik Zürich und dem Schwulen Männerchor Zürich.

Münsterhof, 17 bis 19 Uhr

Von der Musikschule Konservatorium Zürich organisiert, tritt hier am Freitagabend der Chor Zürich auf.

Lindenhof, 17 bis 20.30 Uhr

Auf und neben der Lindenhofbühne wird nächstes Wochenende getanzt, was das Zeug hält. Am Freitag gibts Volkstanz aus Griechenland, Japan, Mexiko, Polen und dem Orient.

Die Grossmünster Kirche im Niederdorf.

Landiwiese, 17 bis 5 Uhr

Am Afro Summer Jam auf der Landiwiese wird die kulturelle Vielfalt Afrikas zelebriert. Dazu gibts Live-Musik aus den Genres Jazz, R'n'B, Afrobeats und Reggae.

Museum Bellerive, 17 bis 5 Uhr

Am Inclusion Concert wird die Vielfältigkeit und Liebe gefeiert. Am Freitag gibt es zuerst eine Open Mic Show und danach sorgen verschiedene DJs für die richtige Party-Stimmung.

St. Peterhofstatt, 17 bis 22.45 Uhr

Der Blasmusikverband der Stadt Zürich lädt ein zu einem Wochenende voller Blasmusik. Am Freitag musizieren unter anderem die Blaskapelle Turicum und die Polizeimusik Zürich-Stadt.

Münsterhof, 19 bis 24 Uhr

Die Caliente-Macher haben auch ein Programm auf der Münsterbühne geplant. Am Freitag gibts Live-Musik und DJ-Sets von DJ El Mono, La Pinta Banda und weiteren auf die Ohren.

Kiosk Riesbach, 19.30 bis 5 Uhr

Der Long Tall Ernie R'n'R-Tanzclub sorgt am Züri Fäscht dafür, dass du die Beine nicht stillhalten kannst. Zuerst mit Livemusik von Terry and the Hot Socks, danach mit DJ Gurt.

Lindenhof, 20.30 bis 22 Uhr

Auf dem Lindenhof verzaubert die Schweizer Volksmusikgruppe Oesch's die Dritten am Freitagabend die Menge mit ihrem Jodel und Akkordeonspiel.

Kurt-Guggenheim-Anlage, 21 bis 4 Uhr

Auch der Tagesanzeiger ist am Züri Fäscht vertreten. Unter dem Motto #tagitanzt legen verschiedene DJs auf bis um vier Uhr morgens.

Samstag

Lindenhof, 11 bis 19.45 Uhr

Am Samstag gibt es auf und neben der Lindenhofbühne Volkstanz aus Albanien, Bosnien Herzegovina, Bulgarien, Italien, Thailand, Ungarn der Schweiz und anderen Ländern.

St. Peterhofstatt, 11 bis 22.45 Uhr

Der Blasmusikverband der Stadt Zürich lädt ein zu einem Wochenende voller Blasmusik. Am Samstag gibt es unter anderem den Musikverein Harmonie Altstetten und die VBZ-Musik zu hören.

Die Landiwiese ist den ganzen Sommer lang beliebt bei den Zürchern. Bild: KEYSTONE

Münsterhof, 13.30 bis 18 Uhr

Die Musikschule Konservatorium Zürich präsentiert seine Bläser- und Streichklassen und sein Kammerorchester. Danach machen die Schüler noch vor, wie man eine E-Gitarre richtig rockt.

Landiwiese, 14 bis 5 Uhr

Am Afro Summer Jam auf der Landiwiese wird die kulturelle Vielfalt Afrikas zelebriert. Dazu gibts Live-Musik aus den Genres Jazz, R'n'B, Afrobeats und Reggae.

Kiosk Riesbach, 14 bis 00.45 Uhr

Der Long Tall Ernie R'n'R-Tanzclub sorgt am Züri Fäscht dafür, dass du die Beine nicht stillhalten kannst. Am Nachmittag heizen Bonny and the grove Cats ein, am Abend liefert Frank Tender die Bässe.

Museum Bellerive, 14 bis 5 Uhr

Am Inclusion Concert wird die Vielfältigkeit und Liebe gefeiert. Während des Nachmittags gibts Konzerte und ein Podium, am Abend dann wird getanzt zu Djane Hannah Wants und weiteren.

Lindenhof, 19.50 bis 21.20 Uhr

Die Schweizer Band Stubete Gäng hat einen Auftritt am Züri Fäscht. Ihre Musik vereint traditionelle Schweizer Volksmusik mit modernen Einflüssen.

Münsterhof, 19 bis 5 Uhr

Die Caliente-Macher haben auch ein Programm auf der Münsterbühne geplant. Am Samstag kommen beispielsweise die Live-Band Zebrano und DJ Livia.

Spickel Acqua, 21.15 bis 22.15 Uhr

Der Schweizer Sänger und Songwriter Marc Sway und seine Band sind über die Landesgrenzen hinaus bekannt für ihre Live-Auftritte. Am Züri Fäscht gibt er ein einstündiges Spezialkonzert.

Kurt-Guggenheim-Anlage, 21 bis 4 Uhr

Auch der Tagesanzeiger ist am Züri Fäscht vertreten. Unter dem Motto #tagitanzt legen verschiedene DJs auf bis um vier Uhr morgens.

Sonntag

Landiwiese, 10 bis 23 Uhr

Am Afro Summer Jam auf der Landiwiese wird die kulturelle Vielfalt Afrikas zelebriert. Dazu gibts Live-Musik aus den Genres Jazz, R'n'B, Afrobeats und Reggae.

St. Peterhofstatt, 10 bis 20.15 Uhr

Der Blasmusikverband der Stadt Zürich lädt ein zu einem Wochenende voller Blasmusik. Am Sonntag unter anderem mit dem Zürcher Blechbläser Ensemble.

So sah es am Züri Fäscht 2019 aus. Bild: KEYSTONE

Lindenhof, 10.30 bis 17.45 Uhr

Auf der Lindenhofbühne werden wieder Volkstänze gezeigt. Am Sonntag von Argentinien, Portugal, Tschechien, der Ukraine und weiteren.

Münsterhof, 11 bis 16.45 Uhr

Den ganzen Sonntag lang unterhalten auf dem Münsterhof die Jugendmusiker der Stadt.

Utoquai Bernhardtheater, 14 bis 23 Uhr

Auch der Radiosender Energy hat einen sogenannten Cube am Züri Fäscht. Am Sonntag wird von da aus die Livesendung gestaltet – mit ganz viel Musik aus den Charts.

Museum Bellerive, 14 bis 23 Uhr

Am Inclusion Concert wird die Vielfältigkeit und Liebe gefeiert. Der Sonntag steht hierbei ganz im Zeichen einer LTBGQ+ Party, an der auch Tamy Glauser dabei sein wird.

Kiosk Riesbach, 14.15 bis 21.30 Uhr

Der Long Tall Ernie R'n'R-Tanzclub sorgt am Züri Fäscht dafür, dass du die Beine nicht stillhalten kannst. Den Start machen Schwiizer Kiddies, den Abschluss 50'S Five.

Auch die Chilbi darf natürlich nicht fehlen. Bild: KEYSTONE

Kurt-Guggenheim-Anlage, 15 bis 16 Uhr

Das Sonntags-Programm des Tagesanzeigers steht ganz im Zeichen der Familie. Das Konzert der «Luusbuebe» bringt auch die Kleinsten zum Tanzen.

Münsterhof, 18 bis 22.40 Uhr

Die Caliente-Macher haben auch ein Programm auf der Münsterbühne geplant. Am Sonntag kommen unter anderem DJs T-Style und C-Style, Lauwarm und Espacio Infinito.