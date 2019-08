Schweiz

Musik

Programm der Musikfestwochen Winterthur 2019: Alle Konzerte im Überblick



Das erwartet dich an den Musikfestwochen in Winterthur

Die 44. Winterthurer Musikfestwochen stehen an! Bei den vielen Locations, Künstlern und Konzerten kann man schnell einmal den Überblick verlieren. Deshalb findest du hier alle Startzeiten und Orte, wo es in den nächsten Wochen in Winterthur Musik zu hören gibt.

Mittwoch, 7. August:

Die Winterthurer Musikfestwochen werden mit einem abwechslungsreichen Mittwoch eingeläutet. Von Jazz über Folk-Punk zu Jangle-Indie ist genremässig alles dabei. Beendet wird der erste Tag mit Hard Rock in der Sahara Bar und mit Schnulzenpunk im Albani.

Boy Azooga (UK)

Genre: Jangle-Indie, Alternative

Start: 18:30

Ort: Steinberggasse

The Shattered Mind Machine (CH)

Genre: Rock

Start: 19:30

Ort: Startrampe

Skinny Lister (UK)

Genre: Folk-Punk, Rock

Start: 20:15

Ort: Steinberggasse

Botticelli Baby (DE)

Genre: Jazz, Swing, Blues

Start: 20:30

Ort: Kirchplatz

Third Stone Circus (CH)

Genre: Hard Rock

Start: 22:00

Ort: Sahara Bar

Dagobert (CH)

Genre: Schnulzenpunk

Start: 22:15

Ort: Albani

Donnerstag, 8. August:

Donnerstag ist Hip-Hop-Tag. Gleich vier Acts – drei davon in der Steinberggasse, einer im Albani – bewegen sich in diesem Milieu. Hinzu kommt noch Lil Bruzy aus Zürich, der mit seinem Cloud-Trap zumindest im Dunstkreis von Hip Hop zu finden ist.

Lil Bruzy – Dolce Vita: Video: YouTube/White Kevlar

Christoph Simon (CH)

Genre: Spoken Word

Start: 18:00

Ort: Hof Gewerbemuseum

Kojaque (IRL)

Genre: Hip Hop

Start: 18:30

Ort: Steinberggasse

Lil Bruzy (CH)

Genre: Mundart-Trap

Start: 19:15

Ort: Startrampe

Goldroger (DE)

Genre: Hip Hop

Start: 20:00

Ort: Steinberggasse

Rayland Baxter (US)

Genre: Alternative Country

Start: 20:30

Ort: Kirchplatz

Reykjavíkurdætur (ISL)

Genre: Hip Hop

Start: 21:30

Ort: Steinberggasse

Stepfather Fred (DE)

Genre: Heavy Alternative Rock

Start: 22:00

Ort: Sahara Bar

Dr. Elephant's Revolution (CH)

Genre: Metal

Start: 23:00

Ort: Sahara Bar

Yugen Blakrok (SA)

Genre: Hip Hop

Start: 23:15

Ort: Albani

Freitag, 9. August:

Der Freitag steht dann schon eher im Zeichen des Rock und Pops. Beendet wird das Ganze an der Steinberggasse, im Kraftfeld und im Albani mit Elektro, Techno und weiterer Tanzmusik.

Awesome Arnold – Serenade Video: YouTube/Awesome Arnold

Johanna van der Wingen (CH)

Genre: Alternative Vocal

Start: 11:50

Ort: Gewerbemuseum

Tom Combo (CH)

Genre: Spoken Word

Start: 18:00

Ort: Hof Stadtbibliothek

No Me Coman (CH)

Genre: Garage Rock

Start: 18:30

Ort: Steinberggasse

Awesome Arnold (CH)

Genre: Alternative Pop

Start: 19:45

Ort: Steinberggasse

Big Zis (CH)

Genre: Rap

Start: 20:15

Ort: Roulotte

L'Eclair (CH)

Genre: Afro Disco, Cosmic Jazz

Start: 20:30

Ort: Kirchplatz

Ghost Lagoon (CH)

Genre: Indie Pop

Start: 20:45

Ort: Startrampe

Ikan Hyu (CH)

Genre: Future Pop

Start: 21:20

Ort: Steinberggasse

Aby's Dice (CH)

Genre: Alternative Rock

Start: 22:00

Ort: Sahara Bar

Laserwolf (CH)

Genre: Elektronik

Start: 22:50

Ort: Steinberggasse

Sneaker & Scannoir (DE/CH)

Genre: Techno

Start: 23:00

Ort: Kraftfeld

Steibi FM (CH)

Genre: Feel Good

Start: 23:45

Ort: Albani

Samstag, 10. August:

Am Samstag wird's experimentell. Am frühen Abend gibt es Psych-Rock in der Steinberggasse, kurz darauf Balkan-Swing am Kirchplatz und Theater im Roulotte. Zum Schluss noch etwas Urban Western in der Sahara-Bar gefällig?

Trails – Money Man Video: YouTube/Trails

Band-It-Finale

Start: 14:00

Ort: Kirchplatz

Yet No Yokai (CH)

Genre: Psych-Rock, Krautrock

Start: 18:30

Ort: Steinberggasse

Kupus (CH)

Genre: Balkan-Swing

Start: 19:30

Ort: Kirchplatz

Another Sky (UK)

Genre: Alternative Indie

Start: 19:45

Ort: Steinberggasse

Backwoodsman (CH)

Genre: Theater

Start: 20:15

Ort: Roulotte

Benjamin Amargu (CH)

Genre: Pop

Start: 20:30

Ort: Startrampe

Black Sea Dahu (CH)

Genre: Folk

Start: 20:45

Ort: Kirchplatz

Whitney (US)

Genre: Folk, Indie

Start: 21:15

Ort: Steinberggasse

Trails (DE)

Genre: Urban Western

Start: 22:00

Ort: Sahara Bar

Kid Simius (ESP)

Genre: EDM

Start: 22:45

Ort: Steinberggasse

Jungle Reflection

Genre: Jungle & Oldskool

Start: 23:00

Ort: Kraftfeld

DJ Gigi & DJ C'est Moi (CH)

Genre: House, Electro

Start: 23:45

Ort: Albani

Sonntag, 11. August:

Am Sonntag kommen die Kinder auf ihre Kosten. Das Malen findet am frühen Nachmittag auf dem Kirchplatz statt, einen Spielplausch gibt es kurz darauf in der unteren Steinberggasse. Musikalisch ist das Programm ziemlich divers, es reicht von Thai-Psych-Rock bis Retro Soul.

Lee Fields & The Expressions – Wish You Were Here Video: YouTube/Single Barrel Detroit

Matinée der Musikschulen

Genre: Diverses

Start: 12:00

Ort: Steinberggasse

Familienplausch und Kindermalen

Start: 14:00

Ort: Kirchplatz

Funkensprung (CH)

Genre: Diverses

Start: 15:00

Ort: Kirchplatz

Spielplausch

Start: 15:00

Ort: Untere Steinberggasse

Extrafish (CH)

Genre: Balkan Dada Dub

Start: 16:00

Ort: Steinberggasse

Theater

Start: 16:30

Ort: Kirchplatz

Yīn Yīn (NL)

Genre: Thai-Psych-Rock

Start: 17:15

Ort: Steinberggasse

Elyn Wassily (CH)

Genre: Elektro Pop

Start: 18:05

Ort: Startrampe

Granada (AT)

Genre: Mundart Folk

Start: 18:45

Ort: Steinberggasse

Amal (CH)

Genre: Balkan

Start: 20:15

Ort: Roulotte

Lee Fields & The Expressions (US)

Genre: Retro Soul

Start: 20:30

Ort: Steinberggasse

Egopusher (CH)

Genre: Neo Klassik, Electro

Start: 20:30

Ort: Kirchplatz

Black Cat's Smoking (CH)

Genre: Folk, Blues

Start: 22:00

Ort: Sahara Bar

Ebow (DE)

Genre: Rap

Start: 22:15

Ort: Albani

Ben Curtiss (CH)

Genre: Country, Blues

Start: 23:00

Ort: Sahara Bar

Montag, 12. August:

Zum Wochenbeginn gibt es im Roulotte wieder Theater, in der Stadtkirche Neo Klassik, auf dem Kirchplatz Jazz und wer immer noch Lust auf Clubs und Bars hat, im Albani geht's in der Nacht mit Black Music weiter.

Michelle Steinbeck (CH)

Genre: Lyrik

Start: 18:00

Ort: Hof Stadtbibliothek

Cat Clyde (CAN)

Genre: Folk, Blues

Start: 18:30

Ort: Steinberggasse

Riana (CH)

Genre: Soul, Pop

Start: 19:30

Ort: Startrampe

Lisa Morgenstern (D)

Genre: Neo Klassik

Start: 19:30

Ort: Stadtkirche

The Two (CH)

Genre: Blues

Start: 20:15

Ort: Steinberggasse

Maestro & Margherita (CH)

Genre: Theater

Start: 20:15

Ort: Roulotte

Emma-Jean Thackray's Walrus (UK)

Genre: Jazz, Soul

Start: 20:30

Ort: Kirchplatz

Djane Erika Fatna (CH)

Genre: Black Music

Start: 22:15

Ort: Albani

Dienstag, 13. August:

Dienstag ist Tanztag. Auf dem Kirchpatz findet am Abend ein Lindy-Hop-Crashkurs statt. Und so sieht Lindy Hop aus:

Dimitri Käch (CH)

Genre: Ambient

Start: 11:15

Ort: Gewerbemuseum

Cyril Cyril (CH)

Genre: Psychadelic Folk

Start: 18:30

Ort: Steinberggasse

Lindy-Hop-Crashkurs

Start: 19:15

Ort: Kirchplatz

Obacht Obacht (CH)

Genre: Lo-Fi Garage Rock

Start: 19:30

Ort: Startrampe

Golden Dawn Arkestra (US)

Genre: Afrobeat, Disco Funk

Start: 20:15

Ort: Steinberggasse

Michael Fehr und Manuel Troller (CH)

Genre: Spoken Word, Blues

Start: 20:15

Ort: Roulotte

The Schwings Band (LT)

Genre: Swing

Start: 20:15

Ort: Kirchplatz

B77 (CH)

Genre: Electro Pop

Start: 22:15

Ort: Albani

Mittwoch, 14. August:

Am Mittwoch Nachmittag stehen die Kinder wieder im Fokus. Der Familienplausch auf dem Kirchplatz findet kurz nach Mittag statt, dann geht es weiter mit Kindermusik von Laurent & Max. Etwas später stossen dann noch Marius & die Jagdkapelle dazu.

Laurent & Max – Id Badi Ga Video: YouTube/Nina Loosli

Nico Schulthess (CH)

Genre: Pop

Start: 11:50

Ort: Gewerbemuseum

Familienplausch

Start: 14:00

Ort: Kirchplatz

Schlussfest des Winterthurer Lesesommers

Start: 14:15

Ort: Steinberggasse, Kirchplatz

Laurent & Max (CH)

Genre: Kindermusik

Start: 14:15

Ort: Kirchplatz

Marius & die Jagdkapelle (CH)

Genre: Kindermusik

Start: 16:30

Ort: Steinberggasse

Kallemi (CH/PS)

Genre: Alternative World Music

Start: 18:30

Ort: Steinberggasse

Hermanos Gutiérrez (CH)

Genre: Salsa Soul, Instrumental

Start: 19:30

Ort: Startrampe

Long Tall Jefferson & Gäste (CH)

Genre: Folk

Start: 19:30

Ort: Startrampe

Claire Allene (CH)

Genre: Chanson-Kabarett

Start: 20:15

Ort: Roulotte

Gentleman's Dub Club (UK)

Genre: Reggea, Dub

Start: 20:15

Ort: Steinberggasse

Felix Kramer (AT)

Genre: Pop

Start: 20:30

Ort: Kirchplatz

Posh (CH)

Genre: Alternative Rock

Start: 22:00

Ort: Sahara Bar

Habibi & Sharme El Shake (CH)

Genre: Arab Disco

Start: 22:15

Ort: Albani

Donnerstag, 15. August:

Zum Fastwochenende gibt es Poetry-Slam mit Laurin Buser, Lisa Christ und Marco Gurtner im Roulotte, danach entweder australischer Surf-Rock in der Steinberggasse oder Raw'n'Roll in der Sahara Bar.

Laurin Buser – Die Gedanken eines Profifussballers vor dem Elfmeterschuss Video: YouTube/Poetry Slam TV

Femi Fokkens (CH)

Genre: Pop

Start: 11:50

Ort: Gewerbemuseum

Dominic Oppliger (CH)

Genre: Spoken Word

Start: 18:00

Ort: Hof Gewerbemuseum

Catalyst (CH)

Genre: Alternative Rock

Start: 18:15

Ort: Steinberggasse

Mr. Linus (CH)

Genre: Punkrock, Indie

Start: 18:45

Ort: Startrampe

Fangclub (IRL)

Genre: Grunge Rock

Start: 19:20

Ort: Steinberggasse

Poetry Slam

Start: 20:15

Ort: Roulotte

Derya Yildirim & Group Şimşek (TR)

Genre: Turkish Psych Pop

Start: 20:30

Ort: Kirchplatz

Viagra Boys (SWE)

Genre: Post Punk

Start: 20:35

Ort: Steinberggasse

Hockey Dad (AUS)

Genre: Surf-Rock

Start: 21:55

Ort: Steinberggasse

Smools (CH)

Genre: Raw'n'Roll

Start: 22:00

Ort: Sahara Bar

International Music (DE)

Genre: Indie Pop

Start: 23:15

Ort: Albani

Freitag, 16. August:

Auch am Freitag kommen Surf-Fans auf ihre Kosten. Zuerst gibt es Surf-Pop in der Steinberggasse, und dann noch einmal in der Sahara Bar. Ausgeklungen wird dann im Kraftfeld zu Techno-Beats.

Ocean Alley – Infinity Video: YouTube/Ocean Alley

Ocean Alley (AUS)

Genre: Surf-Pop

Start: 19:30

Ort: Steinberggasse

Hinweis: Nur mit Ticket, ausverkauft

Christine Lauterburg mit Doppelbock (CH)

Genre: Volksmusik

Start: 20:15

Ort: Roulotte

Alice Phoebe Lou (ZAF)

Genre: Folk

Start: 20:45

Ort: Steinberggasse

Hinweis: Nur mit Ticket, ausverkauft



Tony Dynamite & The Shootin' Beavers (CH)

Genre: Surf-Rock

Start: 22:00

Ort: Sahara Bar

AnnenMayKantereit (D)

Genre: Alternative Pop

Start: 22:25

Ort: Steinberggasse

Hinweis: Nur mit Ticket, ausverkauft



Somatic Rituals (CH)

Genre: Techno

Start: 23:00

Ort: Kraftfeld

Steibi FM (CH)

Genre: Feel Good

Start: 23:45

Ort: Albani

Samstag, 17. August:

Der Samstag startet mit einem Puppenspiel im Roulotte, danach gibt es schmutzige Cabaret-Musik oder Rock in der Steinberggasse. Wer es lieber etwas ruhiger möchte, für den gibt es das hier:

Emilie Zoé – Nothing Stands Video: YouTube/Emilie Zoé

Puppenspiel

Start: 14:00

Ort: Roulotte

Emilie Zoé (CH)

Genre: Lo-Fi Rock

Start: 18:45

Ort: Steinberggasse

Hinweis: Nur mit Ticket, ausverkauft



Dirty Slips (CH)

Genre: Cabaret

Start: 20:15

Ort: Roulotte

Nothing but Thieves (UK)

Genre: Rock

Start: 20:30

Ort: Steinberggasse

Hinweis: Nur mit Ticket, ausverkauft



Ghost Basterds, Eversis & The Atlas Frame (DE/CH)

Genre: Metal, Post Hardcore

Start: 21:00

Ort: Sahara Bar

Madrugada (NOR)

Genre: Alternative Rock

Start: 22:25

Ort: Steinberggasse

Hinweis: Nur mit Ticket, hier erhältlich



DJ Neewt & Christian Elefante (D/CH)

Genre: Elektro

Start: 23:00

Ort: Kraftfeld

NWD (CH)

Genre: New Wave

Start: 23:45

Ort: Albani

Sonntag, 18. August:

Am Sonntag gibt es im Roulotte gleich zwei Mal Theater. Am frühen Nachmittag dürfen die Kinder ran, danach die Erwachsenen am Abend. Der letzte Act der 44. Winterthurer Musikfestwochen ist T.M.C.L. im Fahrenheit.

T.M.C.L. – Every Time Video: YouTube/T.M.C.L.-MUSIC

Putzfrau Luise (CH)

Genre: Kindertheater

Start: 14:00

Ort: Roulotte

Kaufmann (CH)

Genre: Mundart Pop

Start: 16:00

Ort: Steinberggasse

Hinweis: Nur mit Ticket, ausverkauft



Laura Misch (UK)

Genre: Jazz, Elektro

Start: 17:15

Ort: Steinberggasse

Hinweis: Nur mit Ticket, ausverkauft



Sons (CH)

Genre: Garage Rock

Start: 18:30

Ort: Steinberggasse

Hinweis: Nur mit Ticket, ausverkauft



Mighty Oaks (US)

Genre: Folk

Start: 20:00

Ort: Steinberggasse

Hinweis: Nur mit Ticket, ausverkauft



Clara Buntin (CH)

Genre: Musik-Theater

Start: 20:15

Ort: Roulotte

T.M.C.L. (CH)

Genre: Rock

Start: 22:00

Ort: Fahrenheit

(leo)

