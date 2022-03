Nach Trockenheit steht Wald bei Meiringen in Flammen

In einem Wald in der Nähe von Meiringen im Berner Oberland ist Sonntag ein Brand ausgebrochen. Im Einsatz standen zahlreiche Feuerwehren und mehrere Löschhelikopter. Der Einsatz wird in der Nacht andauern.

Helikopter bekämpfen mit Wasser einen Waldbrand im Ortsteil Hausen, 13. März 2022. Bild: keystone

Die Brandmeldung sei kurz nach 12.30 Uhr eingegangen. In den vergangenen Stunden habe sich der Brand aufgrund der Trockenheit und des Föhns weiter ausgebreitet, erklärte eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern. Nach bisherigem Kenntnisstand gebe es keine Verletzten.

Ein grösseres Aufgebot an Feuerwehren sei im Einsatz, so die Feuerwehren von Meiringen-Hasliberg, von Brienz und dem Bödeli. Neben mehreren Löschhelikoptern werde auch ein spezielles Löschfahrzeug der Armee, das auf dem Flughafen Meiringen stationiert sei, eingesetzt.

Durch den Waldbrand kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Der Bahnverkehr zwischen Giswil und Meiringen wurde unterbrochen. Laut Angaben der SBB werden die Einschränkungen bis Montagmorgen 1 Uhr dauern. Zwischen Meiringen und Giswil verkehrt ein Bahnersatz. (sda)