Gletscherforscher erklärt, was beim Bergsturz in Blatten genau abspielte

Etwas Vergleichbares zu Blatten gab es bisher nur einmal in der Geschichte der Naturgefahren. Bild: keystone

«Die Natur spürt das»: Gletscherforscher erklärt, was sich abspielte

Der Birchgletscher war der einzige in der Schweiz, der wuchs. Das fiel den Glaziologen letztes Jahr auf. Matthias Huss sagt: «Das war ein Vorzeichen.» Und er erklärt, wie gestern innert Sekunden aus Gletschereis Wasser wurde.

Sabine Kuster / ch media

Gletscher fliessen. Ständig. Hoch oben werden sie von frischem Schnee gespeist, und das Gefälle zieht sie abwärts. Bis dahin, wo die Temperaturen so hoch sind, dass die Gletscherzunge schneller abschmilzt, als Eis nachfliesst. Doch wenn ein Gletscher statt weniger Zentimeter pro Tag plötzlich mehrere Meter weit fliesst, stimmt etwas nicht. Die auf der Gegenseite des Berges im Lötschental installierten Messsysteme hatten die zunehmende Bewegung in den letzten Wochen registriert.

Das Ausmass des Bergsturzes bei Blatten aus der Vogelperspektive. Bild: keystone

Doch schon vor einem Jahr fiel Schweizer Glaziologinnen und Glaziologen auf, dass der Birchgletscher als einziger Gletscher in der Schweiz nicht schrumpfte, sondern vorrückte. Die Gletscherzunge wuchs sogar in der Höhe, um bis zu zwanzig Meter nahm die Dicke zu. «Das ist sehr, sehr aussergewöhnlich. Die Natur spürte das. Das kennen wir sonst nur von Gletschern im Himalaja oder im Karakorum-Gebirge», sagt Matthias Huss, Glaziologe an der ETH Zürich. Denn die Gletscher auf der ganzen Welt sind durch die Klimaerwärmung fast alle am Schmelzen.

Huss geht davon aus, dass der Birchgletscher als Ganzes trotzdem an Masse verloren hat – aber zuunterst wuchs, weil durch Steinschläge in den letzten Jahren viel Druck aufgebaut worden war.

«Durch den Druck schmolz Eis unter dem Gletscher, und darauf begann der Gletscher abzugleiten. Als das Gewicht zu gross wurde, rutschte er mit einem Schlag weg.» Matthias Huss

Viel Energie freigeworden

Damit wurde noch einmal ungeheuer viel Energie frei: Rund 9 Millionen Tonnen Geröll, Wasser und Eis fielen 1000 Höhenmeter ins Tal herunter. «Das ist ein unglaublicher energetischer Prozess», sagt Huss. Dadurch wandelte sich viel Eis noch während des Stürzens in Wasser um, was den Bergsturz zusätzlich beschleunigte.

Dennoch geht Huss davon aus, dass im Schuttkegel im Tal immer noch Eis gebunden ist und die Masse noch relativ locker ist.

«Doch wie dicht der Kegel tatsächlich ist und wie viel Wasser des Flusses er mit der Zeit durchlässt, ist schwer zu sagen.» Matthias Huss

So hat sich der Blick auf Blatten in den vergangenen 24 Stunden verändert. bilder: maxar

Nicht nur Bundesrat Albert Rösti sprach gestern von einem Jahrtausend-Ereignis: Auch Glaziologe Huss sagt, «das ist extrem selten». Jahrhundertelang blieb Blatten im Lötschental von den Gletschern unbehelligt. Haben also die steigenden Temperaturen die Katastrophe ausgelöst? Huss sagt: «Obwohl der Zusammenhang mit dem Klimawandel noch genauer untersucht werden muss, gibt es ihn bestimmt.» Eine solche Katastrophe entstehe aber immer durch eine Verkettung unglücklicher Ursachen.

«Das war sehr viel Pech! Ich bin immer noch sprachlos, wenn ich die Bilder anschaue. Nie hätte ich gedacht, dass bei uns einfach ein Dorf verschwinden kann.» Matthias Huss

Die Hauptursache war der Bergsturz am Nesthorn, der den Druck auf den Gletscher erhöhte, der ohnehin auf einem Wasserkissen lag. Und als letzte Tragödie dieser Verkettungen bildete die Lonza gestern den Stausee, der auch die zuerst verschonten Häuser des Dorfes zum Verschwinden brachte.

Etwas Vergleichbares gab es bisher nur 2002 im Kaukasus

Matthias Huss kennt nur ein vergleichbares Ereignis auf der Welt: 2002 stürzte im Kaukasus in der Karmadon-Schlucht eine Lawine mit Geröll auf einen Gletscher ab, der in der Folge ins Tal donnerte und rund 140 Personen das Leben kostete. Russische, Schweizer und kanadische Forscher untersuchten das Ereignis und schrieben in einer Studie 2005: «Mehrere Aspekte des Ereignisses sind aussergewöhnlich: das grosse Eisvolumen, die extreme Anfangsbeschleunigung, die hohe Fliessgeschwindigkeit, wie weit der Bergsturz kam und vor allem die Erosion eines Gletschers.» Das sei ein bisher nicht bekannter Vorgang.

Im Lötschental scheint er sich wiederholt zu haben. Hier sah man die Katastrophe zwar kommen. Die Bevölkerung konnte evakuiert werden. Aber mehr war nicht menschenmöglich. (bzbasel.ch)