2025 gerieten in der Schweiz fast 2000 Menschen beim Bergwandern in Not. Bild: KEYSTONE

70 Prozent aller Wanderer erleben Absturzgefahr – die meisten gehen trotzdem weiter

Fast 70 Prozent der Bergwandernden sind schon einmal auf eine heikle Passage gestossen – und die meisten gehen trotzdem weiter. Das zeigt eine neue Erhebung der Beratungsstelle für Unfallverhütung.

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Steile Abschnitte mit Absturzgefahr, schwindelerregende Tiefblicke oder unerwartete Schneefelder: Solche Stellen lösen bei vielen Wandernden Unsicherheit aus. Wie die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) in einer Studie zeigt, haben 70 Prozent der Befragten auf einer Bergwanderung bereits einmal eine solche heikle Passage erlebt. Für die Erhebung wurden 1387 Personen an 20 Standorten auf Schweizer Bergwanderwegen befragt – nach 2018 und 2019 zum dritten Mal.

Als häufigste Probleme wurden eine erhöhte Absturzgefahr (45 Prozent) und Stellen mit Tiefblick (36 Prozent) genannt, gefolgt von technisch anspruchsvollen Abschnitten (18 Prozent) und Schneefeldern (17 Prozent).

Trotz des ungutem Gefühls entscheiden sich zwei Drittel der Betroffenen (68 Prozent), die Stelle trotzdem zu passieren. Nur ein Viertel kehrt um. Besonders jüngere und weniger erfahrene Wandernde wagen sich eher weiter: Bei den 15- bis 29-Jährigen passieren 84 Prozent die Stelle trotzdem, bei den über 65-Jährigen sind es noch 59 Prozent. Auch nach Geschlecht zeigen sich Unterschiede: Männer gehen mit 64 Prozent seltener weiter als Frauen mit 72 Prozent, kehren dafür aber häufiger um.

Auch Wohnland und Erfahrung spielen eine Rolle im Verhalten an heiklen Stellen. Wandernde aus dem Ausland passieren eine kritische Passage mit 75 Prozent deutlich häufiger als jene mit Wohnsitz in der Schweiz (66 Prozent), die dafür öfter umkehren (27 gegenüber 19 Prozent).

Noch deutlicher zeigt sich der Unterschied bei der Erfahrung: Wer weniger als fünf Jahre Bergwandererfahrung hat, geht in 78 Prozent der Fälle weiter – bei mehr als zehn Jahren Erfahrung sind es nur 66 Prozent. Erfahrene Wandernde kehren also häufiger um (27 Prozent) als Einsteigerinnen und Einsteiger (16 Prozent). Die BFU-Daten deuten also darauf hin, dass Routine am Berg nicht zu mehr Risikobereitschaft führt, sondern eher zu einer realistischeren Einschätzung der eigenen Grenzen.

Die Gründe für das Weitergehen sind vielfältig – von fehlenden Umkehrmöglichkeiten über Zeitdruck bis zu Gruppendruck oder Ehrgeiz. Die BFU warnt jedoch: Wer seine Grenzen überschreitet, gefährdet sich selbst. Zwei der 651 Befragten, die trotz Unsicherheit weitergegangen waren, stürzten ab und mussten per Helikopter gerettet werden. (pre)