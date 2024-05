SBB-Störung in Zürich: Zugverkehr eingeschränkt

In der Stadt Zürich kommt es am Montagmorgen zu Einschränkungen im Pendlerverkehr. Der Grund war eine Störung zwischen den Bahnhöfen Tiefenbrunnen und Stadelhofen.

Nach dem Sieg von Nemo am Eurovision Song Contest (ESC) beginnt am Montag eine Taskforce der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) mit den Vorbereitungen für die Austragung des Gesangwettbewerbes in der Schweiz. Interessierte Städte können sich nach der Ausschreibung für den finanziell interessanten Event bewerben.