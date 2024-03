Tarife im öffentlichen Verkehr bleiben 2025 gleich

Zuletzt wurden die Preise auf den Fahrplanwechsel Ende 2023 erhöht. Die durchschnittliche Erhöhung über das gesamte Sortiment betrug damals 3,7 Prozent. Die Preise für die Generalabonnements der 1. und 2. Klasse stiegen jeweils um 3,5 Prozent an. Normaltarif-Billette, Tages- und Mehrfahrtenkarten sowie Klassenwechsel stiegen um 4,2 Prozent an. Auch das Halbtaxabonnement für Erwachsenen wurde teurer.

Ein Ansatz, um mehr Menschen aus dem Individualverkehr für den öV zu begeistern, biete beispielsweise die «31Days»-Challenge, schrieb Alliance Swisspass. Im April haben dabei 1000 Autofahrerinnen und Autofahrer in Winterthur ZH die Möglichkeit, während eines Monats auf ihr eigenes Auto zu verzichten und im Gegenzug ein gratis Schnupper-GA, ein E-Bike sowie Zugang zur Mobility-Carsharing-Flotte zu erhalten. Das Projekt wird unter anderem von der Alliance Swisspass und der Stadt Winterthur unterstützt.

Mit attraktiven Angeboten solle die Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf den öV gefördert werden, teilte der Branchenverband Alliance Swisspass am Dienstag mit. Der Fokus liege auf einer einfacheren und nachhaltigeren Nutzung des öV.

Die Alliance Swisspass verzichtet auf eine Erhöhung der Tarife im öffentlichen Verkehr (öV) im kommenden Jahr. Grund dafür sei die Zunahme der Reisenden, welche sich kurzfristig finanziell entlastend auf die Transportunternehmen des öV auswirke. Dies entschied der Strategierat der Alliance Swisspass an einer Sitzung vom 22. März dieses Jahres.

Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat zur Fussball-Europameisterschaft (EM) im Sommer zeitweilige Kontrollen an allen deutschen Grenzen angekündigt. Dies sei notwendig, um die Veranstaltung bestmöglich zu schützen.

«Wir werden während des Turniers an allen deutschen Grenzen vorübergehende Grenzkontrollen vornehmen, um mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern zu können», sagte Faeser in der Dienstagsausgabe der «Rheinischen Post». Im Fokus stehe der Schutz vor Islamisten und anderen Extremisten, vor Hooligans und anderen Gewalttätern sowie die Sicherheit der Netze vor Cyberangriffen. «Diese aktuellen Bedrohungen haben wir besonders im Blick.»