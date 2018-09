Schweiz

Nach Chemnitz-Bericht: Offener Brief an Roger Köppel



«Lieber Herr Köppel, berichten Sie noch oder gehören Sie schon dazu?»

SVP-Nationalrat und Journalist Roger Köppel berichtet von den Demonstrationen in Chemnitz und vergisst dabei, Angriffe auf Berufskolleginnen und -kollegen zu vermelden. Ein grober handwerklicher Fehler.

Lieber Herr Köppel

Nachdem Sie am Wochenende bei den rechten Demonstrationen in Chemnitz Feldforschung betrieben haben, bezeichnen Sie die Sachsen nun als «intellektuelle Avantgarde eines weitverbreiteten Deutschen Unbehagens».

Ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe, weil das Attribut «intellektuelle Avantgarde» in Zusammenhang mit Hitlergruss zeigenden und «Ausländer raus!» schreienden Hooligan- und Neonazi-Mobs eine wirklich gute Pointe ist.

Nach dem Lachen habe ich ein bisschen länger über dieses «Unbehagen» nachgedacht, von dem Sie schreiben. Dabei ist mir dann selbst ein wenig unbehaglich geworden.

Sicher: Es gibt in allen Menschen diffuse Ängste, die sich irgendwo manifestieren müssen. Bei den rechten Demonstranten in Chemnitz mag dies die Angst vor dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abstieg sein. Und damit einhergehend die Angst vor der Einwanderung. Es mag der leise Verdacht sein, von einer linken Regierung an wen auch immer verraten worden zu sein. Oder schlicht und einfach das Gefühl, Merkel schulde einem etwas. Oder der Staat. Oder das Leben.

Ich habe aber noch ein anderes Unbehagen gesehen und das sehe ich seit geraumer Zeit gehäuft: Es ist das Unbehagen, das sich einstellt, wenn man sich selbst und seine Bedürfnisse zurückstellt zu Gunsten eines zivilisierten Gemeinwesens. Eines, in dem sich nicht alle sofort mit der Keule gegenseitig den Schädel einschlagen, wenn ihnen gerade was nicht passt oder sie was nicht kriegen, was sie haben wollen.

Dieses Unbehagen scheint immer weniger en vogue.

Andersdenkende und Kritiker werden verhöhnt, beleidigt und bedroht. Sie werden auf der Strasse beschimpft, verprügelt und totgefahren. Sie werden im Gefängnis isoliert, auf der Parkbank vergiftet oder im Auto in die Luft gesprengt. Und nein, wir reden hier nicht von Vorgängen in Failed States oder afrikanischen Diktaturen, wir reden vom gefühlt immer normaler werdenden politischen Klima in G-20-Staaten.

Es ist dieses Unbehagen, das eigene Ego zurückzubinden, das die ohnmächtigen Männer, die sich im Netz und auf den Strassen nicht zusammenreissen können, mit ihren mächtigen Vorbildern verbindet. Was haben Donald Trump, Vladimir Putin, Viktor Orban, Recep Erdogan, Matteo Salvini oder Björn Höcke ausser dem Geschlecht und der Hautfarbe mit den Angehörigen ihrer Schlägertrupps in den Strassen und Geheimdiensten sonst gemeinsam?

Was all diesen Männern fehlt und warum, würde den Rahmen dieses offenen Briefes sprengen, was ich aber in aller Kürze feststellen kann, ist die eine weitere Gemeinsamkeit: Sie greifen die Medien und die Justiz an, wo sie nur können, denn die stören bei der ungehemmten Selbstverwirklichung auf Kosten aller anderen.

Auch in Chemnitz haben Rechtsextreme Journalisten überfallen, tätlich angegangen und an Ihrer Arbeit gehindert, haben Demonstranten «Lügenpresse – Halt die Fresse» skandiert. Dass Sie das in Ihrer Berichterstattung ausblenden, ist ein grober handwerklicher Schnitzer und ein Affront ihrem Berufsstand gegenüber.

Ich möchte Sie deshalb im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bitten, sich vor künftiger Berichterstattung von Veranstaltungen solcher Kreise zu entscheiden: Bin ich nur dabei und berichte? Oder gehöre ich schon dazu und berichte nicht mehr?

Denken Sie mal drüber nach.

Lieber Gruss

Maurice Thiriet

Rechtsextreme in Chemnitz bedrohen Journalisten Video: watson/felix huesmann, lia haubner, marius notter

Demonstrationen im Chemnitz 1.9.2018

