Schweiz

Open Air

Frauenfeld: So kleiden sich die Hip-Hop-Fans



Garderobe wie an der Fashion Week – Style-Check am Open Air Frauenfeld

An keinem anderen Festival finden sich so viele modebewusste Musikliebhaber wie am Open Air Frauenfeld. Um auszusehen wie ihre Vorbilder gibt die Jugend von heute Unsummen für ihr Erscheinungsbild aus:

Video: watson/nico franzoni, lino haltinner

(nfr)

